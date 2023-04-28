陳茵媺讚陳豪寵妻宣言 講得出做得到

■陳茵媺讚老公攝影技術好好。

陳茵媺出席護膚品牌活動，透露囡囡昨日7歲生日，數星期前已為她搞生日派對和同學慶祝，昨日一家人在家簡單慶生，問到送甚麼禮物給囡囡？她說：「她很喜歡公主的東西，有說過想要高踭鞋，但Mo（陳豪）覺得不好，生日不應該送鞋，我都覺得會對小朋友的腳發展不好，所以改送她也喜歡的DIY手作和健康零食。」日前陳豪在社交平台發表寵妻宣言，陳茵媺直言最開心是他講完真的會做，又很樂意幫她影相，技術也不錯，「他拍片拍得很好，真的很開心，有時在家看相片，就會想起很多快樂回憶。」