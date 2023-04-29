近百粉絲守候 金宣虎首度襲港狂收禮物

■機場有近百名粉絲守候，一見金宣虎現身即尖叫。

韓國演員金宣虎因爆出桃色醜聞令工作一掃而空，去年才憑舞台劇復出，並展開亞洲巡迴見面會，香港站定於今晚舉行。金宣虎前晚從首爾飛抵香港，近百粉絲聞風到機場守候，證明金宣虎人氣不減。金宣虎早年憑劇集《海岸村Cha Cha Cha》人氣急升，卻爆出桃色醜聞令工作一掃而空，去年憑舞台劇復出，並展開亞洲巡迴見面會，重整人氣。前晚，首度襲港的金宣虎，身穿招牌間條上衣由隨行團隊陪同，從機場VIP通道步出，現場有3架保母車守候，粉絲見金宣虎現身即尖叫，他見到站在兩旁的粉絲，驚喜得瞪大雙眼，揮手回應，見到粉絲準備了花束及禮物，更大方上前親手接收，並向送禮物的粉絲豎起大拇指。抱住花束及禮物的金宣虎滿足地登上座駕，其助手亦將眾多禮物送到車上。在車上的金宣虎更拉下另一邊車窗窗簾，向馬路另一邊的粉絲揮手，相當貼地親民，前後現身約1分鐘。