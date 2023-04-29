童年極愛港片《開心鬼》 超崇拜杜Sir 《鬼家人》台導程偉豪爆許光漢真性格

■程導一度擔心許光漢太斯文，會影響喜劇演出效果。

■程導初次見到許光漢和林柏宏，都覺得兩人跟想像有很大反差。

台灣導演程偉豪執導新戲《關於我和鬼變成家人的那件事》（簡稱《鬼家人》），截至目前在台票房已衝破3.6億（約9,100萬港幣），成當地最高票房第7位。程導來港出席電影節抽空受訪，他開心電影受歡迎，最大收穫是有觀眾看戲後跟家人和解。講到紅遍東南亞的男主角許光漢，開拍前原來曾擔心「男神」駕馭唔到喜劇。 採訪：杜杜 攝影：朱偉彥 髮型及化妝：Kimmy Wong@_memeshe場地：The Mira2021年憑《緝魂》獲金馬獎提名的程導，對於《鬼家人》成績亮眼感高興，「裏面有LGBT（非異性戀者） 背景，以喜劇形式呈現，會擔心觀眾會不會真的接受和喜歡，有這樣成績是很大鼓舞。」但更鼓舞是不停收到觀眾分享感動小故事，「看論壇留言，有同志帶着媽媽去看電影，媽媽不想跟戲裏爸爸發生的事一樣，因電影讓家人理解，同志成功出櫃，這件事對我來講很大收穫。」拍攝前許光漢還未爆紅電影請來當時得令的許光漢、林柏宏和王淨演出，程導一向有留意新晉演員，還慶幸在《想見你》播映前已邀請許光漢。他笑言：「那時候《想見你》未爆紅，哈哈！」程導開拍前發覺兩位男角跟想像有很大反差，「我以為許光漢是很奔放，原來本人是個非常有家教、禮貌的斯文大男孩，有家教到我會擔心這個是喜劇，他會OK嗎！？柏宏就是有種高冷的距離感。『不敢相信』（戲中林柏宏的口頭禪），哈哈！我要拍喜劇呀，兩位都這麼矜持！後來他們很放得開，好演員就是這樣，讀劇本再排練，很快就發現他們的表演能力。」38歲的程導成長在8、90年代，在港產片薰陶下長大，最印象深刻的電影是1984年的《開心鬼》，他很想跟男主角黃百鳴合作，「我知他是老闆或是監製的身份，還是想合作，他喜劇能力很強，擺在那邊就很好笑。」他也視很多香港導演為學習對象，並隨意就講出偶像杜琪峯的作品，「他的作品是全世界電影工作者很重要的電影養份，啟發性真的很大，我會當他是大師來學習及景仰。」