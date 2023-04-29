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中川翔子午夜報喜 宣佈嫁圈外男友

2023-04-29 列印
■宣佈婚訊的中川翔子，是一名香港迷，對李小龍情有獨鍾。
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37歲日本多棲藝人中川翔子於昨日凌晨12時在社交網公佈結婚喜訊，表示對方是普通男性：「我想先通知所有對我重要的人，對方是同年代、喜歡動物，並尊敬為夢想而幹勁工作的人。」她指婚後會繼續努力工作，未來也請大家多多指教。

翔子亦提到今年3月離世的愛貓，自言會為了死去的愛貓尋找更幸福的生活。
  翔子不但十分喜愛貓咪，也是一名超級香港迷，多次來港開騷及拍節目，也鍾情李小龍、成龍，更識耍雙截棍，成名前更曾是成龍旗下藝人。
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