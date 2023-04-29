《神探大戰》宣佈拍續集 林峯翻生劉青雲辛苦過跳樓

■林峯表示不知道將會與吳卓羲和黃宗澤，合作拍攝內地綜藝節目。

■英皇集團主席楊受成透露，《神》片劇本花了3年時間才通過內地審批。

■韋家輝指續集並不是全新故事，是會將第1輯的角色延續下去。

■韋家輝稱要等完成內地審批，《神2》才會正式開機。

■陳家樂及湯怡會在續集中翻生。

■原班人馬將會開拍續集《神探大戰2》。

英皇電影《神探大戰》前晚舉行慶功宴，英皇集團主席楊受成、導演韋家輝、劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡等都有出席。楊生在台上表示有此成績得來不易，更透露《神》片劇本花了3年時間才通過內地審批，期間他還親自與電影局局長等人見面，承諾會刪走不准拍攝的元素，大讚韋家輝很厲害，能將電影扭到得到批准拍攝，最後更宣佈將開拍續集《神探大戰2》。慶功祝捷《神探大戰》在各大頒獎禮上取得好成績，包括在剛過去的《第41屆香港電影金像獎》勇奪「最佳男主角」、「最佳導演」、「最佳編劇」和「最佳攝影」。導演韋家輝表示已完成《神2》的劇本，正等待通過內地審批，透露拍第1輯時已有拍續集的想法，因為劇中每個人物角色都很深。講到林峯的角色已死？韋家輝即笑指有辦法。劉青雲則笑言《神2》劇本未到手，所以對角色和劇情全不了解，稱與韋家輝10年才合作1部電影，以為不會太快再合作。青雲又說奪影帝後沒有慶祝，因為還在忙於拍新戲，太太郭藹明也沒有特別為他慶祝。講到至少都會有吻賀？他笑說：「沒有，你諗下我日子點過！」至於《神2》幾時正式開機，韋家輝稱要等完成內地審批。青雲在第1集中要跳樓兼跳水渠，他說：「你放心，續集一定不止這些，相信會更辛苦！」林峯唔慣畀堂妹讚靚仔林峯近日在TVB劇集《法言人》中被出現在林夏薇的夢中，林夏薇又不斷讚他靚仔，林峯笑言有點奇怪，始終林夏薇是他的堂妹，事前也沒聽她提過，但只要她開心就好。問到是否將與吳卓羲、黃宗澤合作內地綜藝節目《披荊斬棘3》，他表示不知道，但如果需要黃宗澤幫手，相信他會答應。陳家樂、湯怡對於能開續集均表示開心，但二人角色都已死去，被問會如何現身？家樂表示問過導演是否延續之前的故事，是的話就好考導演功力。湯怡笑言只要能翻生，以任何形式出現都可以。家樂坦言婚宴後睡了兩日，問到幾時度蜜月，家樂本來計劃到歐洲度蜜月，但老婆連詩雅將到馬來西亞工作，令他打算陪她去工作兼度蜜月。