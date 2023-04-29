宋慧喬擊敗朴恩斌封視后 湯唯再下一城奪影后

■獲封視后的宋慧喬上台，忍唔住講到眼濕濕。

■林智妍憑《黑暗榮耀》大熱摘下女配角。

■IU贏得人氣獎，但就失落電影女新人獎項。

■朴恩斌獲頒「大賞」，她一聽到結果後即爆喊。

「第59屆韓國百想藝術大獎」昨日舉行，今屆繼續由秀智、朴寶劍及申東燁第5度任主持，秀智憑《安娜》有份爭視后，不過敗給宋慧喬。《黑暗榮耀》宋慧喬擊敗勁敵《非常律師禹英禑》朴恩斌封視后，《黑》劇亦贏得最佳劇集。失落視后獎項的朴恩斌，則驚喜擸走「大賞」，成為最年輕「大賞」得主，她一聽到結果後即爆喊。視帝由《財閥家的小兒子》李星民順利捧走。林智妍憑《黑暗榮耀》大熱摘下劇集女配角，男配角則是《毒梟聖徒》趙宇鎮。湯唯憑《分手的決心》再下一城奪影后，亦是她繼《晚秋》後再摘百想影后。她之前已在青龍獎、釜日電影獎、電影評論家協會獎等摘下影后寶座。該片導演朴贊郁同時贏得最佳導演，但他身在泰國缺席，獎座由湯唯代領。人氣獎的投票結果已率先出爐，最終由下月入伍的朴珍榮跟IU拿下冠軍，不過IU最終失落電影新人獎給《下一個素熙》金施恩，珍榮則成功憑電影《聖誕頌歌》勇奪男新人。電影男女配角分別是《閑山︰龍的出現》卞耀漢及《6/45》朴世阮。