衝出香港赴大馬野外挑戰 方紹聰碌卡搵張慧儀「玩野」

上兩季奶仔與靚女嘉賓到香港野外捐窿捐罅，挑戰各項體能任務，相隔年半，奶仔帶大家跳出香港，直搗馬來西亞大玩特玩更多超乎想像的野外挑戰，包括笨豬跳、瀑降、War Game、空中滑翔等、另外還會挑戰世界最巨型滑水道，靚女嘉賓陣容方面除了有在馬來西亞土生土長的張慧儀外，亦找來Karen及Jojo做客席主持。
第3季打頭陣嘉賓，是J2（82台）力捧小花Karen，二人首集挑戰「歷奇活動」，過程峰迴路轉。奶仔出師不利險撞爆後腦，之後又因Karen一時「眼盲」險些命喪九泉，相當黑仔！
與張慧儀熟稔全靠口水多
奶仔透露是次是自己首次因為拍攝綜藝節目衝出香港，並謂升呢監製後要兼顧事情更多：「好開心公司終於睇到我努力，畀budget我向世界出發，我會繼續秉持上天下海概念，帶大家探索馬來西亞好玩嘅地方。今次仲多咗兩個partner，感覺好似做咗哥哥咁。」
奶仔又指是次邀來6位靚女嘉賓齊齊挑戰，其中4位由公司安排，另外張慧儀及靚女素人則是自己親自「碌卡」。談到與張慧儀熟稔經過，奶仔笑言全靠多口水：「我哋係拍劇識嘅，嗰時我又唔識死，同前輩傾偈冇有怕，佢覺得呢個O靚仔咁多嘢講又幾得意，所以就做咗朋友。所以一知道要去馬來西亞就即刻打去問佢願唔願意嚟拍。其實佢都唔知我拍咩㗎，同埋份人平時好怕辛苦，今次佢同我一齊郊遊都非常開心。」