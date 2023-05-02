衝出香港赴大馬野外挑戰 方紹聰碌卡搵張慧儀「玩野」

■奶仔與嘉賓挑戰玩激流，好刺激。

■玩平衡木道時，奶仔與Karen玩到筋疲力盡。

■半天吊的Karen不停大嗌。

■Karen險些令奶仔命喪九泉。

■奶仔遇險，差點撞爆頭。

■奶仔與Jojo玩空中滑翔。

以「靚女藝人」及「惡啃體能挑戰」為招徠的J2皇牌綜藝節目《野外步出》，昨晚起逢周一至五晚10點半於J2（82台）推出第3季《野外步出3 玩野加大馬》，除繼續有「鐵膽」方紹聰（奶仔）身兼監製及主持外，今季還會加插靚女J2er胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）任客席主持，奶仔更碌人情卡找了張慧儀現身，認真唔話得。上兩季奶仔與靚女嘉賓到香港野外捐窿捐罅，挑戰各項體能任務，相隔年半，奶仔帶大家跳出香港，直搗馬來西亞大玩特玩更多超乎想像的野外挑戰，包括笨豬跳、瀑降、War Game、空中滑翔等、另外還會挑戰世界最巨型滑水道，靚女嘉賓陣容方面除了有在馬來西亞土生土長的張慧儀外，亦找來Karen及Jojo做客席主持。第3季打頭陣嘉賓，是J2（82台）力捧小花Karen，二人首集挑戰「歷奇活動」，過程峰迴路轉。奶仔出師不利險撞爆後腦，之後又因Karen一時「眼盲」險些命喪九泉，相當黑仔！與張慧儀熟稔全靠口水多奶仔透露是次是自己首次因為拍攝綜藝節目衝出香港，並謂升呢監製後要兼顧事情更多：「好開心公司終於睇到我努力，畀budget我向世界出發，我會繼續秉持上天下海概念，帶大家探索馬來西亞好玩嘅地方。今次仲多咗兩個partner，感覺好似做咗哥哥咁。」奶仔又指是次邀來6位靚女嘉賓齊齊挑戰，其中4位由公司安排，另外張慧儀及靚女素人則是自己親自「碌卡」。談到與張慧儀熟稔經過，奶仔笑言全靠多口水：「我哋係拍劇識嘅，嗰時我又唔識死，同前輩傾偈冇有怕，佢覺得呢個O靚仔咁多嘢講又幾得意，所以就做咗朋友。所以一知道要去馬來西亞就即刻打去問佢願唔願意嚟拍。其實佢都唔知我拍咩㗎，同埋份人平時好怕辛苦，今次佢同我一齊郊遊都非常開心。」