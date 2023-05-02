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衝出香港赴大馬野外挑戰 方紹聰碌卡搵張慧儀「玩野」

2023-05-02 列印
■張慧儀是《野外3》的重量級嘉賓。
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以「靚女藝人」及「惡啃體能挑戰」為招徠的J2皇牌綜藝節目《野外步出》，昨晚起逢周一至五晚10點半於J2（82台）推出第3季《野外步出3 玩野加大馬》，除繼續有「鐵膽」方紹聰（奶仔）身兼監製及主持外，今季還會加插靚女J2er胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）任客席主持，奶仔更碌人情卡找了張慧儀現身，認真唔話得。

上兩季奶仔與靚女嘉賓到香港野外捐窿捐罅，挑戰各項體能任務，相隔年半，奶仔帶大家跳出香港，直搗馬來西亞大玩特玩更多超乎想像的野外挑戰，包括笨豬跳、瀑降、War Game、空中滑翔等、另外還會挑戰世界最巨型滑水道，靚女嘉賓陣容方面除了有在馬來西亞土生土長的張慧儀外，亦找來Karen及Jojo做客席主持。

第3季打頭陣嘉賓，是J2（82台）力捧小花Karen，二人首集挑戰「歷奇活動」，過程峰迴路轉。奶仔出師不利險撞爆後腦，之後又因Karen一時「眼盲」險些命喪九泉，相當黑仔！
與張慧儀熟稔全靠口水多

奶仔透露是次是自己首次因為拍攝綜藝節目衝出香港，並謂升呢監製後要兼顧事情更多：「好開心公司終於睇到我努力，畀budget我向世界出發，我會繼續秉持上天下海概念，帶大家探索馬來西亞好玩嘅地方。今次仲多咗兩個partner，感覺好似做咗哥哥咁。」

奶仔又指是次邀來6位靚女嘉賓齊齊挑戰，其中4位由公司安排，另外張慧儀及靚女素人則是自己親自「碌卡」。談到與張慧儀熟稔經過，奶仔笑言全靠多口水：「我哋係拍劇識嘅，嗰時我又唔識死，同前輩傾偈冇有怕，佢覺得呢個O靚仔咁多嘢講又幾得意，所以就做咗朋友。所以一知道要去馬來西亞就即刻打去問佢願唔願意嚟拍。其實佢都唔知我拍咩㗎，同埋份人平時好怕辛苦，今次佢同我一齊郊遊都非常開心。」■奶仔與嘉賓挑戰玩激流，好刺激。
■奶仔與嘉賓挑戰玩激流，好刺激。
■玩平衡木道時，奶仔與Karen玩到筋疲力盡。
■玩平衡木道時，奶仔與Karen玩到筋疲力盡。
■半天吊的Karen不停大嗌。
■半天吊的Karen不停大嗌。
■Karen險些令奶仔命喪九泉。
■Karen險些令奶仔命喪九泉。
■奶仔遇險，差點撞爆頭。
■奶仔遇險，差點撞爆頭。
■奶仔與Jojo玩空中滑翔。
■奶仔與Jojo玩空中滑翔。
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