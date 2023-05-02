《中年》吉吉 體驗香港精神

■周吉佩在2008年曾出道做過歌手，可惜未有好發展。

■《中年好聲音》圓滿結束，台前幕後來一張大合照。

■《隱形戰隊》跨平台總收視為28.7點，值得慶祝。

《中年好聲音登峯之戰》日前圓滿落幕，吉吉周吉佩終極封王。從吉吉的參賽過程中，令筆者體驗到香港精神。講返少許吉吉的背景，就明白筆者所講。吉吉2008年曾出道做過歌手；夾過band的歌曲在YouTube有過百萬點擊。可惜時不與我，作為一子一女之父，自然要為口奔馳，暫別樂壇。但明顯地他心中追夢那團火從未曾熄滅，這正是香港人走過無數難關的打不死精神，無線舉辦《中年好聲音》正好為他開啟了一道門。《好聲音》演唱會門票搶手他在比賽當晚揀的兩首奪冠歌曲，同樣反映香港精神。先來的是王力宏的《Forever Love》，套用體育術語，難度分屬滿分。當晚知道吉吉以這首歌首發時，筆者跟評審周國豐的評語一樣，都為他捏一把汗。要知道這首歌的轉音同假音部份，需要極高造詣，稍一不慎便會「粉身碎骨」出醜當場。想不到曾面臨淘汰邊緣的吉吉，歌曲唱出來圓潤有致，每字每句都觸動心靈，難怪能獲91高分。在決賽的大日子，居然放棄play safe都可謂大膽，卻體驗香港人敢於挑戰難度的特質。到第二節快歌部份，揀了陳慧嫻的《跳舞街》。大男人唱女人歌，不按常理出牌出奇制勝背後，當然要有實力支持。吉吉的才華沒有被埋沒，亦是無線製作《中年好聲音》的初心。記得宣佈舉辦之初，多少「有心人」撥冷水，揚言靠綽頭的節目，收視不會好到那裏，結果直接打臉。終極戰一集跨平台直播收視最高為26.4點，創開播以來最高收視紀錄，並成為2023年綜藝節目收視之冠。連帶一系列橫向發展的節目，亦應運而生。先有下星期日（7日）播出的《中年好聲音紅白大戰》，再有月中的演唱會，原先一場門票迅速售罄，現已加開到第3場。《隱形戰隊》口碑收視俱佳好事成雙，戲劇組亦沒有讓《中年好聲音》專美，剛播完的《隱形戰隊》口碑及收視俱佳，7天跨平台總收視為28.7點，又是今年劇集一個收視紀錄。一班演員視帝陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥等賣命真打演出自不待言，加上有創意的好劇本，觀眾便會用收視來投票，好節目就如漆黑中的螢火蟲，大家都會見到。祝捷活動上有人問到監製文偉鴻會否開拍續集？他的答案是否定，似乎已運籌帷幄，反映無線精神同香港人一樣，勇於不斷創新和向前接受挑戰，不會沉醉在勝利上。