林宥嘉自爆患病悟感恩的心

■林宥嘉在患病過程中，學到很多訊息。

一連3場《林宥嘉idol 2023世界巡迴演唱會》香港站，前晚在紅館圓滿落幕，尾場嘉賓是林家謙，宥嘉表示：「他寫過一首廣東歌給我，我一直覺得這首廣東歌，如果他推出自己的版本，有可能變成他另一首大熱作品。」家謙也感謝宥嘉去年以直播方式擔任他的演唱會嘉賓，「當時發生了一些事情很大壓力，多謝你與我在電話對話中給予我很大鼓勵。」宥嘉在台上透露過去一段時間患病，經常拉肚子，那時候孩子剛出生，試過很多治療的方法，最後醫生提議他寫日記，他也接受了這提議。完騷後宥嘉受訪時表示現已康復，並沒有服藥，只控制飲食，醫生提議寫日記不是重點，而是培養感恩的心。