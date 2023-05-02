雪藏8個月未有自暴自棄 陳凱詠重生在即揭與環球反面真相

■Jace在美國街頭翻唱Jessie Reyez的《STILL C U》。

■日前，Jace潮玩《Barbie芭比》海報，出PO話自己仲放緊假，又透露好想出歌，但未得住。

■Marf剛推出跳唱solo歌，fans好想睇佢跟Jace同台較量。

■Jace在2021年連開兩個演唱會，穩坐小天后地位。

■有指Jace主持TVB《盛．舞者》後拒再上TVB節目激嬲公司。

■Jace喺美國玩咗兩個月，日日食買玩兼上跳舞班。

■2021年，Jace以串流平台Spotify 7月代表身份登上紐約時代廣場。

29歲陳凱詠（Jace）跳得又唱得，被喻為新一代樂壇小天后，本來前途無可限量，但去年中開始工作量及歌曲產量明顯下降，除了零星廣告，在樂壇完全銷聲匿跡，至去年11月初，所屬環球唱片發聲明表示與Jace因理念不一致停止合作，女方慘被雪藏至本年中約滿。好一個Jace未有自暴自棄，年初飛到美國進修兼散心，近日回港的她，在社交平台上載翻唱Jessie Reyez的《STILL C U》片段。當時Jace拒續約曾傳出多個版本，《頭條日報》收到獨家消息，雙方擘面全因環球搞到Jace冇飯開。撰文：本報記者Jace在2019年以環球重點新人姿態出道，2021年再有四台冠軍歌《I Wish》，更獲公司連開兩次演唱會，一躍成為樂壇小天后，有望跟Gin Lee（李幸倪）及AGA（江海迦）爭做環球一姐。工作量減慘被雪藏本來形勢大好的Jace，去年初突然工作量大減，除4月推出《Long D》外， 只有網上音樂會《MUSICATION–Jace Chan》、舞台劇《隔離童話集》，以及分別為馮允謙及林家謙擔任演唱會嘉賓。至11月，忽然傳出Jace因續約問題遭公司雪藏，之後坊間流出多個Jace被打入冷宮的原因，有指她對公司為她接拍連鎖咖啡店廣告頗有微言；另外，她想起用自家班底製作新歌，卻遭公司高層反對；甚至有指她主持TVB《盛．舞者》後，表明不想再參與TVB製作的節目而觸動公司高層神經，因而直入雪櫃，乜都唔使傾。消息傳出後，去年11月環球亦發出聲明，「就外界談論Jace被雪藏一事，環球唱片與Jace雙方理念不一致，所以就續約一事未達成共識，環球唱片現階段的情況，只好等她於明年約滿離開。環球唱片在此祝福Jace未來有更好發展。」承認雙方不再合作。搵錢理念完全唔夾因為COLLAR的Marf推出首支跳唱單曲《*~Silencio…Shh》，歌迷都好掛住Jace，留言表示好想兩人鬥吓。之前在美國享受悠長假期，跟幼稚園同學一齊玩的Jace都聽到fans呼喚，出po表示：「一個二個問我幾時出歌，我都想但未得住嘛，唯有放住假先，乖乖等我。」已返港的Jace在社交網上載在美國街頭翻唱Jessie Reyez《STILL C U》片段，又表示好鍾意這首真摯的歌曲，所以無限loop了很多次，希望大家都一樣會loop她的version。事後她回應傳媒表示拍cover片純粹玩吓，又表示跟環球仲有段時間才完約。另外，咁啱得咁橋，Jace跟環球反面真正原因流出，知情人士透露絕對跟錢有關。「公司見佢近年走紅決定力捧，更當正佢係搖錢樹，幫佢接job時瘋狂加價，甚至玩彈弓手，明明講好一個價錢，臨埋門又再加價，唔係一次兩次咁做，係經常都係咁，搞到嚇走晒啲客，後尾傳返去Jace度，佢梗係勁嬲啦！」知情人士又稱，上位中的Jace好珍惜每個搵真銀機會，「Jace知道疫情下，好多公司未必畀到好價錢，加上覺得自己未紅到可以推job，寧願價錢將就吓，接多幾個job仲好，Jace同公司反映過都冇用，眼見公司咁搞法真係見財化水，覺得跟公司傾唔埋，咪決定唔續約囉！」據知，Jace眼見林家謙、Serrini及Tyson Yoshi等獨立歌手，近年發展都唔錯，就算完約後冇大公司支持，做獨立歌手都唔會太擔心。