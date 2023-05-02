泫雅派心送飛吻冧暈粉絲

韓國性感歌手泫雅前晚到西九文化區為《SPACE MUSIC FESTIVAL》壓軸演出，頭戴cap帽，身穿白色吊帶短裙的她，先帶來一首《I'm not cool》，之後以廣東話說：「多謝，大家好！我係Hyun Ah！I miss you！long time no see！」泫雅整晚又唱又跳，更不時與粉絲聊天交流，有粉絲向她示愛時，她也擺出心心手勢表示「love you too」。有粉絲向她遞上手機，她見到就拿過手機在台上自拍一小段短片，逗得粉絲十分開心。



泫雅唱至興起時更拎起水樽向粉絲噴水，事後問大家O不OK。其間她見到一個女粉絲流淚，即叫她不要哭，又蹲下聽她說話作安慰，她最後唱出《BUBBLE POP》，不斷派心及飛吻，又趴地唱歌，將氣氛炒至高點。