泫雅唱至興起時更拎起水樽向粉絲噴水，事後問大家O不OK。其間她見到一個女粉絲流淚，即叫她不要哭，又蹲下聽她說話作安慰，她最後唱出《BUBBLE POP》，不斷派心及飛吻，又趴地唱歌，將氣氛炒至高點。
泫雅派心送飛吻冧暈粉絲
泫雅唱至興起時更拎起水樽向粉絲噴水，事後問大家O不OK。其間她見到一個女粉絲流淚，即叫她不要哭，又蹲下聽她說話作安慰，她最後唱出《BUBBLE POP》，不斷派心及飛吻，又趴地唱歌，將氣氛炒至高點。
八鄉暹羅鱷出沒 冰山一角 內地網售鱷魚仔 $280直送到港
前天元朗八鄉蓮花地村一處民宅驚現一條暹羅鱷魚，當局派員迅速生擒，由海洋公園暫時護養。有保護動物組織估計，有人非法飼養鱷魚，並不排除與內地走私兩棲及爬蟲類動物入境有關。本報發現內地平台有人公然發售鱷魚、...
2023-05-02
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得票逾4成 培尼亞：人民的勝利 巴拉圭紅黨勝出大選 台料保邦交「鬆口氣」
台灣在南美洲唯一有邦交關係的巴拉圭舉行總統大選，親台執政黨紅黨候選人培尼亞取得壓倒性勝利當選。出身財政部長的培尼亞形容這是巴拉圭人民的勝利。台北祝賀培尼亞順利當選，稱期盼雙方邦誼持續友好深化。 ...
2023-05-02
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僱傭兵擬撤出 俄軍空襲烏東擊中彈藥庫 平民兒童最少38死傷
俄軍周一凌晨向烏克蘭發動新一輪攻擊，多個城鎮受襲，造成至少1死亡，37人受傷，傷者包括多名兒童。東部重鎮巴赫穆特戰鬥持續，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團警告，部隊炮彈數量只有所需的1成至1成半，若俄羅斯繼續...
2023-05-02
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University Hill連環加推最平325萬
新地大埔白石角University Hill首輪銷售沽清150伙價單單位，項目隨即連環加推，並落實本周四（4日）進行次輪銷售，推出191伙價單單位發售，另推出25伙以招標方式發售，並首度推出開放式單位...
2023-05-02
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知行承接大馬節能項目 收益規模料達69億
從事能源解決方案的知行集團（1539），日前與馬來西亞州政府實踐綠色節能計劃發出通告，交代最新進展，在2025年完成安裝600萬支LED燈。按照公告細節，推算單是這個項目，知行收益已高達69億港元。根...
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基哥列舒治幫到手 弗賴堡劈「錫」
弗賴堡今季異軍突起，於德甲仍有機會爭前4名歐聯席位，德國盃又打入4強，今晚主場與RB萊比錫爭奪決賽席位。奧地利前鋒基哥列舒治今季加盟後各賽事攻入14球，是弗賴堡成績更進一步的關鍵，今仗他有信心以入球助...
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林宥嘉自爆患病悟感恩的心
一連3場《林宥嘉idol 2023世界巡迴演唱會》香港站，前晚在紅館圓滿落幕，尾場嘉賓是林家謙，宥嘉表示：「他寫過一首廣東歌給我，我一直覺得這首廣東歌，如果他推出自己的版本，有可能變成他另一首大熱作品...
2023-05-02
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辛正兒 - 偷養猛獸好離譜 官民齊揭發打擊｜社論
前天元朗八鄉蓮花地村池塘驚現鱷魚蹤影，漁護署人員趕至圍捕，一條暹羅鱷魚落網，牠並非本地原生品種，從何而來，有待當局調查。按常理推斷，鱷魚不可能自行由外地遷徙入境，由人偷運來港的可能性極高，甚至有人違法...
2023-05-02
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- 認識銀行體系結餘 - 結餘減少等如資金流走?
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仲達 - 縱橫十六亂局可博｜頭號目標
第一場四班二○○○米。此場其實屬大亂局，本來不宜作重心場次，但今日大賽日實在搜索枯腸都找不到太多值博之馬，姑且挑戰一下亂局。「縱橫十六」今季贏五班賽升班後，雖然暫未再勝，但427場次相對蝕了快步速，一...
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