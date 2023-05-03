李凱賢拍《俏郎君》向黑哥噴口水 周祉君 羅浩銘 讚古仔係好老闆

■劇中Brian激動向黑哥大噴口水。

■Ken收起6塊腹肌，演男人感情戲更有難度。

■古天樂支持Brian多創作短片。

■Aaron跟張慧儀有感情戲。

■古天樂係大家公認嘅好老闆。

■疫情高峰後，今年古仔舉行公司春茗，要求所有藝人都出席聯誼。

■操到一身腹肌嘅Ken都有做武指。

古天樂公司旗下藝人周祉君（Aaron）、羅浩銘（Ken）、李凱賢（Brian）有份演出ViuTV劇《極度俏郎君》，組合廿四味成員Brian最難忘向姜皓文（黑哥）噴口水；Ken唔使晒肌，但要對住黑哥流男兒淚；而Aaron就會有動作鏡頭，仲跟張慧儀有感情戲。採訪：方騫平 攝影：羅安強化妝：Manman Fong（羅浩銘、李凱賢）、Wasabi Cheung（周祉君） 髮型：Handsome Factory Barbershop（羅浩銘、李凱賢）、Larry Ho@aveda ilcolpo（周祉君） 服裝：CRAFTMAN（羅浩銘、周祉君）、8FIVE2（李凱賢）3人好珍惜跟黑哥的合作機會，亦開心從他身上獲益良多，Brian多年前跟黑哥曾合作電影《全力扣殺》，所以都有偈傾，「劇中我以為佢整跛咗我隻腳，有場戲講我搵佢報復，喺條街扯佢件衫大聲鬧佢，火遮眼噴到佢一面口水。呢場戲導演都話好自然流暢，口水花四濺可以接受到，但疫情下難免會令人有啲避忌，不過黑哥好專業，零投訴。」Ken取笑Brian：「你梗OK啦，人哋尷尬啫。」黑哥身上獲益良多Ken飾演跟黑哥多年的好兄弟，接黑哥出獄時，要他激動流淚，要平日習武的Ken收起肌肉拍喊戲大感困難，「因為喊唔出，NG咗好多次，最後設法令到自己眼都乾埋流眼水，最慘之後要轉角度拍。我喺黑哥身上學會專業，佢可以keep住情緒，下1秒就能爆喊，好犀利。」曾做過替身嘅Aaron，有場戲要喺貨車上用槍伏擊黑哥，可大展身手。另外，3人均大讚古天樂係一位好有誠意的好老闆，唔止經常為佢哋爭取工作機會，仲會鼓勵他們作多方面發展，如支持Ken做動作設計及電影策劃，甚至有好劇本可以掟出嚟研究，Aaron說：「古生想我哋有獨立性及自信，咁先有力量幫我哋推出去。」