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栢天男火機燒鼻毛 孖譚旻萱ANSONBEAN拍減塑廣告

2023-05-03 列印
■栢天男（左）同Mandy與ANSONBEAN拍廣告前，專登做掌上壓及修剪鼻毛。
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栢天男、譚旻萱（Mandy）與ANSONBEAN昨日出席「不要膠下去2023」活動，3位宣傳大使在廣告中以搞笑幽默方式宣揚減塑。栢天男在片段除衫代替購物袋，他指是臨場加戲，上鏡前特意做掌上壓及修剪鼻毛：「我用火機燒，因當下沒鉸剪，大家不要試。」

Mandy在片中被幾位大隻仔放電，更被灑水在身上，問她可喜歡大隻仔？她笑言：「我鍾意運動型，但不要太健美，似ANSONBEAN就不錯。」ANSONBEAN在廣告中「比武」爭檸檬茶，他笑指對手有太極底子，他則加入舞蹈動作令畫面更有動感。■栢天男、Mandy及ANSONBEAN等出席減塑活動。
■栢天男、Mandy及ANSONBEAN等出席減塑活動。
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