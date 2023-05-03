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MIRROR明年1月亞博補場

2023-05-03 列印
■MIRROR演唱會將於明年1月在亞博開騷。
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MIRROR去年紅館演唱會發生嚴重意外後，即時腰斬，主辦單位MakerVille昨日正式發表公告，宣佈《MIRROR.WE.ARE. LIVE CONCERT 2022》的補場安排，將定於2024年1月在亞博館Arena舉行，同時指出截至5月3日持有合資格演唱會門票人士，可兌換補場門票，相關詳情將於一個月內公佈。
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