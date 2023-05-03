謝勒扮「老佛爺」愛貓搶鏡 楊紫瓊 宋慧喬 雙后同框 惹網民熱議

■出爐百想視后宋慧喬，以粉色晚裝亮相。

■楊紫瓊與宋慧喬雙后碰頭，合照惹來關注。

■宋慧喬與Jennie頭貼頭拍照，好老友。

■BLACKPINK成員Jennie獲邀出席Met Gala。

■Rihanna被山茶花晚裝重重包圍。

■妮歌潔曼重穿2004年拍廣告的晚裝，與老公現身。

■Doja Cat以「貓樣」示人。

■謝勒扮老佛爺愛貓，認真搞鬼。

美國年度時尚盛事大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）昨在紐約舉行，吸引大批紅星到場，出爐百想視后宋慧喬都獲邀，更跟金像影后楊紫瓊、Jennie等集郵。圖：美聯社、路透社今年Met Gala的主題是「Karl Lagerfeld：A Line of Beauty」，是向2019年離世的時裝巨人「老佛爺」Karl Lagerfeld致敬，並由雜誌編輯Anna Wintour、影星彭妮露古絲（Penelope Cruz）及Michaela Coel、退休網球星費達拿（Roger Federer）及歌手Dua Lipa聯合任主席做搞手。Anna Wintour帶同老牌男星標尼菲（Bill Nighy）到場，被指正式公開戀情，2人兩年前開始傳緋聞。亞洲面孔方面，韓國女團BLACKPINK成員Jennie、冬奧滑冰得主谷愛凌、內地名模劉雯等獲邀出席，但未見傳聞會亮相的Jennie隊友Rosé及防彈少年團（BTS）成員Jimin。百想視后宋慧喬和出爐金像影后楊紫瓊都有亮相，並有合照，二人同框即惹來網民熱話，更有人指兩位女神早在15年前就相識了，亦曾有過合照，兩人再在演藝事業頂峰時見面，十分難得；而宋慧喬亦晒與Jennie的合照。Rihanna山茶花裝型爆據指Karl的愛貓Choupette都有份獲邀出席Met Gala，但牠在社交網表示選擇留在家，牠每天都在家悼念「嗲哋」，昨日是多了一日大家向Karl致敬，令牠很感動。影星謝勒力圖（Jared Leto）及歌手Doja Cat就扮成貓到場，謝勒穿上Choupette模樣的公仔衫，Doja則將自己化成「貓樣」！大肚歌手Rihanna的造型就以Karl任創意總監的品牌標記山茶花做主題，被大堆山茶花包圍，十分有型。金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）穿上2004年為品牌拍香水廣告時所穿的同一套粉色晚裝，向Karl致敬，廣告當年由《貓王》導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）執導，他亦有亮相。