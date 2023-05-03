盧廣仲壓軸脫外套全場起哄

台灣歌手盧廣仲、ZUNYA、馬天佑、Jocelyn 9.4.0及Julia等，前晚在西九文化區參與《SPACE MUSIC FESTIVAL》，盧廣仲壓軸演出及以廣東話打招呼。演唱到中段，他說有點熱，隨即脫去外套，有觀眾叫他再脫，但他說下一首是抒情歌，所以不適合脫衣服。