方力申被屈累女友冇人請

方力申（小方）昨日出席活動，問到女友葉萱（Maple）不獲聘用時，他表示當時的原因是指她的男友太多人認識，不想同事專注在她身上，小方坦言：「我覺得沒理由被人屈，沒理由與我一起是負累，這一點我不認同，（你養起她便可？）不要這麼核突，我跟她說很支持她，不用心急。」



問到女友可有經濟壓力？小方指每個人不是大富翁都會有壓力，「我都有經濟壓力，亦要畀錢媽咪，沒有工作都唔得。」他透露女友現在很享受做補習及翻譯的工作，最緊要她在工作上找到快樂和成功感，所以不太擔心。