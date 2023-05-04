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方力申被屈累女友冇人請

2023-05-04 列印
■小方坦言，自己都有經濟壓力。
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方力申（小方）昨日出席活動，問到女友葉萱（Maple）不獲聘用時，他表示當時的原因是指她的男友太多人認識，不想同事專注在她身上，小方坦言：「我覺得沒理由被人屈，沒理由與我一起是負累，這一點我不認同，（你養起她便可？）不要這麼核突，我跟她說很支持她，不用心急。」

問到女友可有經濟壓力？小方指每個人不是大富翁都會有壓力，「我都有經濟壓力，亦要畀錢媽咪，沒有工作都唔得。」他透露女友現在很享受做補習及翻譯的工作，最緊要她在工作上找到快樂和成功感，所以不太擔心。
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