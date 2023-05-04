楊偲泳張馳豪任理財大使 推介1周年慶祝活動

■楊偲泳投資獲利，計劃去歐洲旅行自我獎勵。

■張馳豪留意港美股市，量力而為趁低價入貨。

中國銀行（香港）（「中銀香港」）為慶祝年輕品牌「理財TrendyToo」成立1周年，邀請品牌形象大使楊偲泳（Renci）及張馳豪（Aska）齊齊拍攝全新宣傳照，為推廣活動造勢，並向年輕一族推介「1齊享、1歲賞」多項以「1」為主題的周年慶祝優惠，以及加碼推出「1歲限時大激賞」，鼓勵年輕客戶透過中銀香港便捷的手機銀行服務，輕鬆展開自主理財第一步。Renci透露上次透過「理財#YouTalk吧」活動認識了著名股評人胡孟青（青姐），向青姐請教投資心得，她認為年青人最好的投資就是進修：「我係一個好學嘅人，鍾意學新事物，進修『儲牌』，並希望今年可以考車牌！」她更自爆近期投資有斬獲：「已計劃5月底去歐洲旅行，行程不會太緊湊，充一充電之後6月就開始投入工作。」Aska笑言成為形象大使後，不少朋友向他取經，他說：「我推介朋友透過手機開設中銀香港帳戶，既方便又快捷！以手機進行首筆股票交易，仲可享港幣1元佣金優惠。」