讚ERROR好識o氹人發短訊慰問 姜皓文唔再追求攞獎：諗咁多壞腦

■黑哥笑言跟宣萱在劇中只有神交，親熱戲只限攬攬。

■黑哥讚ERROR有心又好學，已視他們如細佬。

■黑哥早前同老婆到怡保，順道相約劇中演「七姐」的張慧儀敍舊。

■黑哥笑指要靚仔Phoebus演他年輕版，委屈了對方。

姜皓文（黑哥）首度拍攝ViuTV劇《極度俏郎君》，劇中初次跟ERROR和P1X3L等合作，他對這班後輩演員有讚無彈，又冧爆首次合演夫妻的宣萱，更因對方好愛照顧台前幕後而封她為「宣萱媽媽」。黑哥還透露未來會減慢工作腳步，以及計劃為自己創造不同演出機會。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥髮型：Jove Shek化妝：Manman Fong對於P1X3L的Phoebus（吳啟洋）飾演自己的年輕版，黑哥笑言：「佢咁靚仔，委屈咗佢，我要同佢啲fans講聲唔好意思呀！得罪晒！」另黑哥開心表示ERROR和P1X3L的fans採取「放題式應援」，但他要keep fit所以無福消受。他又讚ERROR好有心，見他攰會各自發訊息慰問，而他對保錡特別有感覺，「佢真係好似我親細佬，無論性格個樣都好似，所以當咗佢係我細佬，其實我都當晒佢哋幾個係細佬咁。」鋪路到馬拉演象人角色講到首次正式合作的宣萱，黑哥讚對方不但戲好，仲好識照顧人，「我愛上咗佢咁滯啦！佢真係老婆feel到不得了，緊張自己嘅嘢，仲會緊張埋隔籬嗰個，佢收咗工仲會逐個打畀ERROR輔導，好保母式照顧，又會關心啲crew，會去超巿買補給品畀佢哋，好正！宣萱媽媽呀！哈哈！佢咁好咪朝早叫同事買佢最鍾意嘅栥飯畀佢食囉！」他笑言太太殷寧是宣萱fans，「知我同佢合作興奮過我，嚟探班第一時間搵佢。」2018年憑《拆彈專家》首奪最佳男配角的黑哥，工作上的追求已不在獎項上，「淡晒啦！有咪算囉！再諗咁多諗壞腦。」現在他只想做有養份的作品，「唔好做完得陣風，以前好多嘢都急咗，冇時間畀我去諗去消化，如果再行多次，我想拍多次《翠絲》。」最近他有計劃拍些另類題材電影，「好似象人咁特技化妝化到唔係我，要睇海報先知係我，我同馬來西亞嘅電影公司度緊劇本，想喺佢哋啲故事加插呢個元素。」