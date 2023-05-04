補場安排交公司處理 專心表演 MIRROR全員拍戲直認戲份唔平均

■《12怪盜》開鏡拜神，12子在戲中各有專長。

■姜濤感謝粉絲為他慶生。

■Ian稍後出唱跳歌，到時會搵隊友幫手。

■Anson Lo與Edan又再合作。

■Jer好開心日前與偶像林宥嘉，在演唱會上合唱。

■Lokman直認12人的戲份不可能完全平均。

MIRROR將於明年1月在亞洲國際博覽館Arena補場，演出去年因意外腰斬的演唱會，昨日他們出席電影《12怪盜》開鏡拜神時，透露保留舊有內容也會加入新元素，並指身心已準備好再次上台，有關座位安排、機關問題、換票及退票事宜由公司安排，他們專心表演。昨日MIRROR到東涌出席電影《12怪盜》開鏡拜神儀式，導演何國敏想藉MIRROR帶出團結精神，楊樂文（Lokman）亦希望觀眾能看到MIRROR無形的默契，江𤒹生（AK）預告會將成員平時相處的笑話擺上銀幕，讓大家感受他們平時的無聊。Edan自認是「呂主角」12子各自介紹戲中不同技能，Lokman專長解密、解碼和解鎖；AK有動物傳心能力；王智德（Alton）是電腦黑客；邱傲然（Tiger）識讀唇；陳卓賢（Ian）自言是大腦，洞察力強，安排任務和分工；姜濤識催眠；盧瀚霆（Anson Lo）自言最打得；呂爵安（Edan）是游繩高手；邱士縉（Stanley）負責竊聽；柳應廷（Jer）隨時隨地都可以變裝；李駿傑（Jeremy）則有超強記憶；唯獨陳瑞輝（Frankie）大賣關子，隊友即起哄他是最重要的人。Lokman指電影拍到6月初，大家都有文戲和動作戲，事前有練基本功和指定動作，拍攝時無鬧交但少不免摩擦。問到AL是否打得最犀利？他笑言不是，指大家的打戲差不多，至於戲中可有女主角？Lokman表示女主角欠奉，AK指要寫12個人的故事已經很難，此時Edan即大搞爛gag，指自己姓呂，是戲中「呂主角」。講到戲份是否很平均？Lokman說：「一定有主有副，說大家戲份一樣都是呃人的，至於誰多誰少就要入場睇啦。」AK更歡迎大家帶計時器入場，一場計不完就睇多幾場，「很難計，不是數學，不會除盡，最希望大家覺得好睇，睇得舒服又帶到訊息出來。」調整好心態再上台開騷談及去年紅館演唱會於明年1月轉到亞博補場，不少粉絲擔心座位問題，要求保留四面台，Lokman稱現在前期籌備階段，座位安排、機關問題、換飛退飛等事宜由公司處理，很多事言之尚早，他們專心演出方面，在保留舊有內容外也加入新元素，並謂身心已準備好再次上台表演，亦有足夠時間綵排。另外，姜濤日前生日，銅鑼灣變「姜濤灣」被市民指阻街，姜濤感謝粉絲為他慶生，但希望不影響他人。Stanley女友李炘頤日前發文慶祝拍拖6周年，被網民催婚，Stanley稱發展穩定，目前事業為重望給對方更好條件，家人沒催婚。