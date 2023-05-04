林夏薇抗拒同林峯演情侶 指觀眾難以代入

■蔣祖曼在劇中主動追求張頴康。

■《法言人》暫時成為今年9時半TVB劇集的點擊率冠軍。

林夏薇、蔣祖曼、張頴康及黃嘉樂等昨日宣傳劇集《法言人》，總監製劉家豪公佈劇集首兩周的7天跨平台點擊率逾161萬觀眾人次，暫成為今年9時半TVB劇集點擊率冠軍，林夏薇在香港電視劇演員網絡討論度正評更一度飆升至第1位。薇薇表示非常開心，沒想過這麼好成績，在街上聽到叫她的角色名時好開心，又指安排慶功好鼓舞。薇薇指父母已離港，並已提早慶祝母親節，之後要為《逆天奇案2》閉關，她在《逆》有「國民女友」稱號，希望續集角色成長有突破。問會否叫堂兄林峯返來客串？薇薇稱交給公司安排，對方在《法》驚喜出現，希望有機會合作，但應該不是演情侶，因觀眾難代入。蔣祖曼劇中主動追張頴康，張頴康笑稱法官好主動，爆她用霸道式表白，現實中他追女仔好多失敗經驗，所以享受被人追的感覺。