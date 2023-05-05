4友人被立案調查 劉亞仁男密友涉嫌染毒

■有指警方會再傳召劉亞仁到警署調查。

韓國青龍影帝劉亞仁今年2月被爆涉毒，之後他被驗出對異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、可卡因等5種藥物呈陽性反應，經過警方深入調查後，警方掌握劉亞仁身邊4名友人有染毒嫌疑，目前已對他們立案。據《朝鮮日報》報道，首爾警察廳毒品犯罪調查組認為劉亞仁的4名友人，包括美術大學出身的藝術家、美籍男友人及YouTuber等4人，涉嫌協助提供毒品及對大麻檢測呈現陽性反應，因此將4人都被列為嫌疑人。報道雖沒指名道姓，並將嫌疑人的樣貌打格處理，但SBS新聞畫面所用的照片，正是劉亞仁和男密友崔河那的合照。而2月5日當日，崔河那和劉亞仁一同從美國返回韓國，以及美術大學出身，都暗示崔河那是被立案的其中一人。