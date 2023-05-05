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戶田惠梨香宣佈已榮升媽咪

2023-05-05 列印
■戶田與松坂桃李首個BB已出生。
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日本女星戶田惠梨香於2020年12月閃嫁松坂桃李，去年11月宣佈懷孕，昨日戶田在社交網公佈已生B，「我的第一個孩子已出生了，母子都很健康。我的新生活，正在度過每天都不一樣的日子。」她未有透露BB的性別、名字等細節。

松坂桃李亦轉發太太的公告文，並寫上︰「最近第一胎誕生了，沒有比這更開心的事了，我們夫妻一同分享了這個孩子帶來的很多第一次。」不少網民都送上祝福，又希望戶田惠梨香不要太急於復出工作。
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