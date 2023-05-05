最窮戶口得兩位數要問舊愛借錢 周吉佩 多謝網民負評 想做曾志偉愛駒

一碟歌手■吉吉曾推出個人EP《Getting Start》。

追夢參賽■2007年，吉吉曾參加有線《線動真音樂全港歌唱大賽》奪亞軍入行，當年冠軍是陳皓恩，季軍曹敏寶。

實力6強■最後6強，（左起）周吉佩、李佳、龍婷、吳大強、羅啟豪、顏志恒。

多謝曾總■周吉佩感激曾志偉舉辦《中年好聲年》節目，令他能「鹹魚翻生」。

感謝贈言■周吉佩多謝譚詠麟當年的贈言。

愈戰愈勇■周吉佩曾演出失準，憑復活戰才能「翻生」，且愈戰愈勇。

死心不息■2015年吉吉組樂隊sp'ACE再出過1張EP，2019年於麥花臣舉辦sp'ACE《Our Gravity》演唱會，樂隊翌年解散。

感激恩人■黎瑞恩係吉吉大恩人，當年畀機會sp'ACE做她紅館個唱表演嘉賓，還教他做人道理。

聽話老公■有過谷底經歷，吉吉向老婆黃彥欣承諾，會先照顧好家庭才去追夢。

周吉佩（吉吉）以「死唔斷氣」精神，在《中年好聲音登峯之戰》勝出。被指爆冷奪冠的他，形容自己似足去年澳門打吡賽，曾志偉愛駒「不醉無歸」從後居上贏馬的狀況，吉吉坦言想成為志偉嘅愛駒：「我成世人都係喺落後位置，多謝志偉哥舉辦《中年好聲音》節目，令我有追上嚟嘅機會。」採訪：方騫平 攝影：譚志光周吉佩在比賽當晚分數由頭帶到尾最後win埋，他覺得難以置信及好夢幻，又指之前有幾round失準得好緊要，甚至冇晒信心，連自己都覺得foul硬，「做乜啫，唱到咁？」他答得老實稱自己贏在僥倖，正如前輩所講，比賽如跑馬，狀態好緊要，他志在參與一個party，豁出去之後反而有超水準表現。對於無線總經理曾志偉為他平反「造馬疑雲」，吉吉稱他對6強都好好，更稱志偉的愛駒「不醉無歸」好似自己：「喺志偉哥70大壽生日會上，重溫去年『不醉無歸』參加澳門打吡賽嘅精采片段，片中『不醉無歸』曾轉彎失蹄以致失位，但去到直路修正仍以超級姿態贏馬，而我今次亦唔信自己會跑贏，以為自己排最後，原來真係有爆冷嘅可能性，亦希望大家睇到我嘅實力。」「死唔斷氣」難聽過粗口36歲嘅吉吉追夢星途大起大落，2007年22歲時參加有線《線動真音樂全港公開賽》奪得亞軍受力捧，參賽後第二年就推出EP，以為從此有運行，原來是「一碟歌手」，死心不息的他跟朋友組樂隊sp'ACE。入行15年來受過唔少白眼，連公司reception都睇佢唔起，「我得獎時佢哋有同我打招呼，離開公司嗰日，當唔識我，嗰刻明白到nobody係唔會得到尊重。」歌星夢碎後令他經歷一段黑暗日子，「慣咗做『明星』成日搭的士出入，最燶時銀行得返60幾蚊，要搵前女友賒住100蚊，冇錢唯有頹喺屋企，嫲嫲、爺爺見我冇工開都好擔心，真係連自己都睇唔起自己。」至於最委屈，莫過於網民用粗口鬧他，「話我係奀星都叫識得我，見我再組樂隊，話我『死唔斷氣』、『要紅都紅咗啦。』真係難聽過粗口。」不過經歷過谷底生活的吉吉坦言：「如果唔係有咁嘅經歴，可能仲係好頹，又真係死唔斷氣先有今日，所以做人真係要爭氣，要堅持。」諗通晒的他更會記住所有負評，「唔係記仇，會記住鬧我嘅不足，咪做好啲我嘅嘢，用行動回報評論，亦可以成為小朋友教材，真係要多謝當日話我死唔斷氣嘅網民。」曾獲譚詠麟贈言要鬥長命人生重現光彩的吉吉，好感激譚詠麟當年嘅鼓勵，「當日喺有線大廈我送過唱片畀佢，佢讚我把聲幾好，叫我加油，之後喺黎瑞恩紅館後台又相遇，校長對我有印象，叮囑我『呢行係鬥長命，唔好放棄』。校長嘅格言，好聽係鬥長命，其實同樣係帶出死唔斷氣另一個意義；至於黎瑞恩不但當年畀機會sp'ACE做佢紅館個唱表演嘉賓，仲教我要飲水思源及謙虛。」吉吉坦言唔知呢次會唔會係『虛火』，可能好似當年一樣轉頭落返嚟，經驗之談叫佢唔好諗得太長遠，一步步行做好o依家先。