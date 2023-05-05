薛影儀列5大招親條件

薛影儀及李蘊昨日出席麻雀速配活動，阿儀公開5大招親條件：要求對象是金融才俊、温柔體貼、專一、長頭髮及鍾意收太陽花。問她想不想拍拖？阿儀直言不想，因為拍拖要使錢，而且想自由一點，不想搵白馬王子。



李蘊擔任見證人，阿儀讚李蘊穿紅色裙好似玫瑰花好靚，問李蘊有甚麼脫單貼士給阿儀？李蘊指阿儀雖然口講說不想拍拖，其實每個人都想有人錫，指阿儀經打扮也不錯，因每個人鍾意不一樣，總有人喜歡。