張艾嘉私訊 賀Sammi奪影后

■張艾嘉、周漢寧、龔慈恩及麥秋成等，出席電影《燈火闌珊》映後分享會。

張艾嘉、周漢寧、龔慈恩及麥秋成等，昨日出席電影《燈火闌珊》映後分享會，張艾嘉剛從蘇梅島工作返港，談到她有份角逐的香港電影金像獎「最佳女主角」由鄭秀文（Sammi）奪得，張艾嘉表示已傳短訊賀Sammi，也覺得應該是對方（奪獎）。問她失落獎項有否失望？她笑說：「有冇搞錯，唔會啦……匿埋喺屋企喊，哈哈！好開心！我叫佢（Sammi）唔好俾自己咁多壓力，做咁多年，如果唔開心做唔到落去。」張艾嘉又說沒獎的不代表做得不好，做得好和專業是應該的。另外，她稱前日為電影《二十四味》補配音，大讚該片新晉女導演很用心，而她更在香港電影發展局的「薪火相傳計劃」中，帶領新導演拍攝電影，喜見香港有不同導演。