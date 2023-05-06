Ada更指演出的重要推手是老公張晉：「老公說『能不能不要這樣子，你每一句都要跳一下，很醜啊！你還要躺在地上，你想怎麼樣？』然後他就教我舞步，都是他幫我想的。」張晉早前拍戲受傷，但仍打着石膏貼身指導愛妻，令她的演出獲一致好評。
蔡少芬表演歌舞 靠老公張晉帶傷指導
Ada更指演出的重要推手是老公張晉：「老公說『能不能不要這樣子，你每一句都要跳一下，很醜啊！你還要躺在地上，你想怎麼樣？』然後他就教我舞步，都是他幫我想的。」張晉早前拍戲受傷，但仍打着石膏貼身指導愛妻，令她的演出獲一致好評。
今季7次日馬4時開跑 馬主練馬師支持 馬會復辦黃昏馬避酷熱
香港夏季愈趨炎熱，酷熱日數愈來愈多，連跑馬安排都受影響。香港賽馬會昨宣佈推行黃昏賽 ，6、7月起將日馬賽事，由一般中午12時許至1時開跑頭場，改為4時舉行，今個馬季共7次黃昏賽事，全在沙田馬場舉行。馬...
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強調堅定捍衞主權 外交部斥美將台變「火藥桶」
美國防務產業業界表示，願參與台灣防務自主計劃，以提升台灣威懾力。在北京，外交部批評美方正把台灣變成「火藥桶」，強調中方將堅定捍衛自身主權和安全。同時，正在華盛頓訪問的菲律賓總統小馬可斯表明，菲方同意美...
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雙方稱願保持溝通 中俄外長會晤談烏克蘭危機
中國國務委員兼外長秦剛，在印度出席上海合作組織外長會議期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫，就烏克蘭危機交換意見。秦剛表示，中方將堅持勸和促談，願同俄方保持溝通協調，為政治解決危機作出實實在在的貢獻。拉夫羅夫...
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The YOHO Hub 現樓會所曝光
新盤氣氛熾熱，現樓會所更搶先曝光，由新地發展的元朗The YOHO Hub第B期已屆現樓，早前首度開放現樓會所予傳媒參觀，同系第C期則已獲批預售同意書，涉939伙，料短期內將應市。 元朗The ...
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科技內房股發力炒上 恒指漲100點越2萬關
美國地區銀行問題懸而未決，再次觸發投資者恐慌情緒，隔晚杜指連跌4日，但美期反彈下，港股昨日反覆造好。恒指重上2萬關，收報20049點，升100點，成交982.8億元，不足1000億，較上日減少6.7%...
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大Sam護級專家專泊大巴 列斯封「城」
英超排倒數第4的列斯聯，在尚餘4輪下急聘名帥艾拿迪斯領軍，今晚第一擊就要作客挑戰一哥曼城。外號「大Sam」的艾帥甫上任即向藍月主帥哥迪奧拿、利物浦領隊高普等人「挑戰」，指自己的領軍經驗比兩人更豐富，又...
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大個女想單拖出走巴黎貪唔使Plan 姚焯菲留學3個月 變圓碌碌之謎
姚焯菲（Chantel）年初到紐西蘭升學，講明不會放棄做歌手，最近她趁放假返港即推出新歌《小出走》，短短9日MV已過100萬點擊。不過冇見3個月，16歲仍處於發育期的Chantel明顯圓潤咗，難得當事...
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李純恩 - 多見真人｜好好過日子
這天電視新聞同時報道了兩條消息，一條是美國一個醫療專家做的研究顯示，寂寞是一種疾病。第二條消息是說世界各大IT公司正在積極發展AI技術。醫療專家的研究指出，寂寞不是多愁善感的一種感覺，而是一種會影響身...
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潘頓捧盃神威開心
昨晚谷戰唯一錦標是聖佐治挑戰盃，結果由潘頓策騎黎廄「勝神威」大熱險勝，騎練另贏「萬眾開心」攜手起孖，潘頓最後更成為騎師王。至於告東尼全面搏殺得手，憑「旺鋪永勝」、「爆谷」和「又龍串鳳」中三元，後兩駒都...
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