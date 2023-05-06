蔡少芬表演歌舞 靠老公張晉帶傷指導

■老公張晉早前拍戲受傷，打着石膏都要指導Ada的舞技。

蔡少芬（Ada）在《乘風2023》季初舞台中神還原《洛神》「甄宓」一角，鮮有歌舞表演的她稱是其死穴：「你們不會相信我有多大壓力！我不敢說我會變成一個歌手，但是希望可以呈現一個不一樣的我。」Ada坦言參賽前曾徵詢女兒意見，卻得到「意想不到」的鼓勵：「我問我女兒，現在有一個工作找我，要唱歌跳舞，你們覺得我應該接嗎？我的大女兒說：『去吧媽媽！』我問她你覺得我可以跳舞唱歌嗎？她說她想看我在台上掉下來！」Ada更指演出的重要推手是老公張晉：「老公說『能不能不要這樣子，你每一句都要跳一下，很醜啊！你還要躺在地上，你想怎麼樣？』然後他就教我舞步，都是他幫我想的。」張晉早前拍戲受傷，但仍打着石膏貼身指導愛妻，令她的演出獲一致好評。