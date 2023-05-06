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超近距離演出 王菀之舉行另類藝術音樂會

2023-05-06 列印
■Ivana形容沉浸式藝術音樂會，是她一直以來堅持的夢想。
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王菀之將於5月在西九文化區自由空間，舉行首個香港歌手的沉浸式藝術音樂會《The Pink Canvas Exhibition Concert 粉紅畫布藝術展音樂會》，觀眾將得到3個小時的體驗，並可於一個超近距離觀賞Ivana的演出。Ivana形容今次演出是她一直堅持的音樂藝術夢想：「成個音樂會不設劃位，而舞台設計亦非常特別，大家入場將會體驗到一個立體式的四面台空間，配合影像、超立體sound travel音響裝置及燈光四方八面投射的演出，令大家對我的音樂，有另外一個更深入的體驗。」笑言要借今次表演，令大家相信她是來自火星。

Ivana早前更飛抵美國洛杉磯演出，機程上忙於翻譯舞台劇劇本及寫管弦樂章，此行最開心是可以與美國的哥哥相聚，並把握機會在著名表演場地Dolby Theatre打卡。■Ivana早前去美國洛杉磯演出，順道一嚐當地美食。
■Ivana早前去美國洛杉磯演出，順道一嚐當地美食。
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