出任有線CEO 杜之克：唔做大台會做嘅嘢

■杜之克否認邀請楊千嬅和周柏豪拍劇。

杜之克即將接任有線寬頻通訊有限公司的行政總裁，昨日他於有線電視大樓見傳媒。杜之克指是副主席兼執行董事曾安業邀他合作，又指高層向他提出三大方向：「第一是將新聞品牌做好；第二是將自家製作的線上線下能力做出來；第三是區域發展，如大灣區和東南亞。」杜之克指節目要多面向，與誰合作也可以，離開好耐一台獨大的世界，藝人世界好闊。他表示新人和知名藝人也需要，因收視基礎不高，要得到觀眾認同，也要更多具叫座力的藝人參與，更透露遲些會有驚喜。對於他與余詠珊被指是TVB舊將，他說：「我身份冇所謂大台，我在電視行業超過30年，最後10年才在TVB，沒有TVB出身情意結，一定不會做大台所做嘅嘢，冇乜空間。」談到余詠珊業績有好與不好？他說自己也曾有失敗之作，但不會一個邏輯就判生死。對於有傳邀楊千嬅和周柏豪拍劇，他表示沒有這件事。