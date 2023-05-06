大個女想單拖出走巴黎貪唔使Plan 姚焯菲留學3個月 變圓碌碌之謎

■接受訪問時，Chantel已比最初返港時瘦了點。

■Chantel已適應住學校宿舍，自己照顧自己。

■Chantel減肥目標，是瘦過去年底演唱會時期。

■Chantel日前趁返紐西蘭前，到主題公園玩。

■Chantel感激一班「小菲象」對她不離不棄。

■Chantel留學期間，每日跟家人視像聯絡。

■《小出走》MV在紐西蘭取景，有好多靚景Chantel都未去過。

■Chantel開心拍《小出走》MV，有潘靜文等同行。

■Chantel初到紐西蘭時，身形未見走樣。

姚焯菲（Chantel）年初到紐西蘭升學，講明不會放棄做歌手，最近她趁放假返港即推出新歌《小出走》，短短9日MV已過100萬點擊。不過冇見3個月，16歲仍處於發育期的Chantel明顯圓潤咗，難得當事人坦白，承認衰為食，同時又不忿被同事言語欺凌，已下定決心努力減磅。 採訪：杜杜 攝影：譚志光 髮型：Hugo Poon@private i salon 化妝：King Yip@King's Makeup 場地：Studio Meta《小出走》是Chantel第3首派台歌，屬最喜愛的輕快曲風，錄音也變得好玩，「之前兩首歌係認真啲嘅抒情歌，冇得做啲扭音或者好開心嘅唱腔。」最令Chantel興奮是攝製隊遠赴紐西蘭拍攝MV，同行還有《聲夢》的張馳豪（Aska）和潘靜文，拍攝期間她亦搬到民宿跟crew一齊住，「香港做完嘢會各自返屋企，今次可以一齊喺間屋傾偈同食飯，同埋我哋要走好多個景，Aska負責揸車，做完嘢揸返民宿都要個幾兩個鐘，一路播歌一路傾偈，見到有靚景又停低影相，呢啲經歷香港好少有，好似去旅行，好深刻好難忘。」向高層呼籲想出Trip新歌叫《小出走》，Chantel都希望大個啲可以試吓「出走」，首選一個人去巴黎，原因極奇怪，「因為巴黎唔需要點樣plan，坐喺度飲吓咖啡同食牛角包。」同場的冼靖峰即質疑她，「去巴黎唔使plan?」，她沒好氣反駁：「咩啫！會去Eiffel Tower（艾菲爾鐵塔），跟住坐喺度飲吓咖啡，都係book酒店就冇啦！日本有太多嘢玩，好容易蕩失路，一定要plan行程，但巴黎冇乜嘢玩，都係食嘢，想食邊間餐廳咪入去囉！」暫時未能實行，她期望拍旅遊特輯，「唔該！將呢條片send畀公司高層，我想拍一個旅遊特輯，或者再一次出trip。」目前要兼顧學業，返港後又要做歌手，Chantel反而認為這樣安排更好，「功課還功課，工作還工作，兩樣都可以認真做！喺香港唔夠時間做功課，o依家放假先返嚟開工，又可以認真返學。」Chantel在當地好快識到朋友，每日亦會跟父母視像聯絡，尚算適應得不錯，唯一不慣是當地人愛着鞋入屋，「有地氈、落完雨對鞋濕晒都照踩入屋，佢哋又會赤腳行，跟住又照上牀，真係唔係好衞生，我仲未慣。」被同事寸肥唔忿氣Chantel今次回港自覺有所成長，「唔見嘢好快搵返，覺得自己大個咗。」另外，她被指發福不少，問到下次返港目標？她直認想瘦，更嬲豬表示被同事寸佢肥，「B字頭Y字尾（她經理人叫BY），成日紥一條辮嗰個！幕前嘅就Archie（同冼靖峰一樣）都唔講得太明顯啦！哈哈！」對於有否針對部位？Chantel繼續答得唔忿氣，「面囉！其實全身都有！」Chantel好老實，坦認在紐西蘭飲食比較放縱，令體重有增無減，「我好想試紐西蘭嘅嘢食，成日星期六、日會同roommate出去食早餐，有日食咗兩間餐廳嘅早餐，哈哈！」加上又瘋狂食零食，所以出晒事，「以為energy bar比較健康，唔知有朱古力同糖，以為減緊肥，其實一路增緊肥。」Chantel又指香港減肥容易好多，因為要做嘢冇時間周圍食嘢，「嗰邊一路讀書就會同roommate食吓餅、食啲Nuts，幾健康零食都好，都係會增肥。」不過她已下定決心，返紐西蘭會食沙律為主，但強調減肥不會理磅數，「我骨天生好粗，同埋肌肉都會重，所以唔睇磅數，希望可以瘦過去年12月演唱會。」