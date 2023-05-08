李幸倪禁食3日性感上陣 MC撼贏Jay連掃4獎

■被問及尷尬問題，MC即向Jay求救。

「十大中文金曲」頒獎禮前晚舉行，Gin Lee（李幸倪）以黑色貼身透視裝上陣，她奪得「十優歌手獎」外，另憑歌曲《Dum Dum》奪得「金曲獎」。受訪時她表示，為了穿這件衫而禁食3天。至於張天賦（MC）就連掃4個大獎，包括「十優歌手」、「最優秀流行男歌手大獎」、「金曲獎」和「全球華人至尊金曲獎」，成為大贏家，力壓拿下3個大獎曾為他創作歌曲的馮允謙（Jay）。頒獎嘉賓資深傳媒人張文新寄語MC，入行短短兩年拿到這個獎，要拿穩一點，MC就感謝前輩的提醒。其他得獎歌手還包括首度奪得「十優歌手大獎」、「最佳中文唱片獎」及「金曲獎」的泳兒，以及贏得「十優歌手獎」及「金曲獎」的炎明熹。