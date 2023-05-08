■《隱形戰隊》叫好叫座，是近年的好作品。

■《使徒行者》曾掀起話題。

■《城寨英雄》首播已達到30點。

警察叔叔經常提醒市民「提子提子，提防騙子」。事實上騙子何其多，不限於騙財，更多的是招搖撞騙之輩。眾所周之，一直以來無線製作組無論怎樣努力去炮製不同類型的節目，都總有一群網絡打手跳出來聲討，已是見怪不怪。但近日情況似乎變本加厲，這班打手不止針對無線，近日以行騙式手法，走去詆毀無線一班監製，「食老本」、「無線style」、「又係個班人」，講到言之鑿鑿。用意很明顯，是「騙徒慣用手法，貶低對手藉此抬高自己。逆思維，對照「騙徒」諗法，無線監製之一的文偉鴻應該首當其衝。事緣他近日的作品《隱形戰隊》叫好叫座，大結局7天跨平台總收視28.7點。他的創作力確實驚人，所以戰績又豈止於此。文偉鴻戰績彪炳2014年揭起全城尋找「誰是卧底」的劇集《使徒行者》，正是他擔任監製，開播收視26點加上結局收視35點，認真不簡單。內地點擊逾20億，造就《使徒行者》電影版誕生，文偉鴻擔任導演，票房收入達7億元。他之後監製的《城寨英雄》成績更驚人，首播已達30點，結局收視35點，逾227萬觀眾收看。單是上述作品，已有不同的題材同創意，如果這叫做「TVB style」或者「食老本」，毫無懸念某些「騙徒」的確誠實，他們確實不會學，亦學不來。要判定一位監製是否有料，就要知道他們的工作範疇。要強調電影監製跟電視監製工作範疇是截然不同。電影監製主要管錢、埋班等工作，不少只是掛個虛名而已。相反後者工作繁重得多，既要負責訂定故事題材，又要同編審傾劇情、度橋、故事流向等前期工作，等到劇集開拍，還要找導演、演員溝通，監製進度，就如汽車的行車晶片一樣，是整套劇的靈魂人物。無線監製實幹低調無線的監製偏向實幹較為低調，但猛人輩出隨口噏就有《白色強人》的羅永賢、《新四十二章》的陳維冠、《EU超時空任務》的林志華、《痞子殿下》的陳耀全等，之後有機會會逐一介紹，等更多觀眾認識，以正視聽避免被人招搖撞騙。講開又講，無線總經理曾志偉前日出席活動，講到有無線舊將過檔友台時，志偉就話：「TVB就好似新藝城，當年新藝城拍完《最佳拍檔》成為行業領頭羊之後，要諗嘅係點去帶領下一個潮流……」言談間氣度與自信盡現。深層解讀重點在「領頭羊」，隱藏的意思，直白點講即係話「贏就贏硬你嘞，不過做得領頭個位，點都要時不時行慢啲擰轉頭望下，驚你跟唔到，走失就唔好啦。」以上猜測純粹筆者小人之心，如有雷同，實屬不幸。