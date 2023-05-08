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查理斯三世加冕典禮 Katy連環失禮遭狠批

2023-05-08 列印
■Katy在加冕典禮搵唔到位又差點被絆到，非常尷尬。
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英皇查理斯三世的加冕儀式前日在倫敦西敏寺舉行，雖然查理斯精簡加冕禮的規範，但仍有不少演藝界名人獲邀見證這重要時刻。其中最注目的是美國樂壇天后Katy Perry，一向形象搞怪的她在加冕典禮上鬧出不少搞笑場面。

原本Katy以一身Vivienne Westwood套裝貴氣現身，但進入西敏寺後，人生路不熟的Katy在無人帶位下，找不到她的座位；及後在離場時，在西敏寺外被拍到她差點被自己的高跟鞋絆到的照片。尷尬其次，英媒甚至擔心Katy今次會惹來民眾圍插。另外，她又被拍到站在英國著名首相邱吉爾的紀念碑上自拍，這些行為都被狠批為不合禮儀。■Katy站在邱吉爾的紀念碑上自拍，被批為不合禮儀。
■Katy站在邱吉爾的紀念碑上自拍，被批為不合禮儀。
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