陳星妤學生妹Look搶焦 陳法蓉做媽媽生身材Fit到漏

■陳星妤飾演的KK是「萬國城最後一個處女」，學生look好清純。

■陳法蓉飾演的媽媽生有情有義，對囡囡極好。

■姚子羚飾演的Michelle是「超班警花卧底」。

■蔡潔因為渣男而做舞小姐。

■姚子羚劇中有一個打幾個的動作場口。

■莊鍶敏、莊思明及傅嘉莉最愛撩是鬥非。

由王晶任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，將接棒《法言人》由5月15日在翡翠台播映，主要演員包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔及陳星妤等。劇集《一舞傾城》以80、90年代盛極一時的舞廳作背景，故事圍繞夜總會萬國城發生，一班來自不同年齡和階層的女生於萬國城相遇成為好姊妹。當中陳法蓉飾演的沙律是「高貴王牌媽媽生」，對屬下「囡囡」有情有義，當好姊妹遇到困難時，沙律永遠當仁不讓第一時間衝出來擋，霸氣十足。現年56歲的陳法蓉保養得宜，劇中以多套Bling Bling晚裝現身，身材fit到漏，今次亦是她相隔6年再拍無線劇，值得期待。姚子羚飾演的Michelle是「超班警花卧底」，身為警花的Michelle為查案混入萬國城做見習媽媽生，劇中的子羚將再度大顯好身手，更有一個打幾個的動作場口。蔡潔被渣男誘騙下海蔡潔飾演的Monica是「當家第一頭牌」，樣靚身材正的她是萬國城最有名的「金魚」（即眼看手勿動），惟她同時亦是一名戀愛腦，更因被渣男欺騙才做舞小姐。陳星妤飾演的KK是「萬國城最後一個處女」，年輕貌美的KK最大賣點是仍是處子之身，首日開工已打破營業紀錄，是萬國城的新進炸子雞。首次演出重戲份角色的星妤，會以不同造型現身，包括學生妹、純純小雲Look、性感晚裝等，相當搶焦。鄺潔楹飾演的細細粒和文凱玲飾演的Money，前者古靈精怪愛做戲欺騙男人，後者則是爛賭過氣女神，但兩人同屬義氣仔女。至於屬於萬國城29組的「毒舌大家姐」魚旦媽（莊鍶敏飾）、巴巴拉（莊思明飾）和Paula（傅嘉莉飾），經常和沙律帶領的38組搞對抗，最愛撩是鬥非搞搞震。