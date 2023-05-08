MC《小心地滑》捧兩大歌曲獎 Anson Lo姜濤冧莊攞男歌手金銀獎

■MC憑《小心地滑》成為Genre of The Year及年度另類歌曲得主。

■馮允謙先拔頭籌，贏節奏藍調歌曲獎。

■年度組合銀獎由ERROR奪得。

■年度搖滾歌曲由Dear Jane奪得。

■MIRROR眾望所歸奪組合金獎。

■姜濤與台灣歌手YELLOW黃宣同台演出。

■日本歌手秋山黃色專程來港，擔任表演嘉賓。

■COLLAR七缺一出席頒獎禮，獲新人女歌手金獎及年度組合銅獎。

■黃偉文在英國，Viu派出駱振偉親到英國送上獎項。

ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》昨晚在亞博館舉行，今年頒獎禮大改革，有別以往兩屆頒發十大歌曲獎，改為只頒發4大歌曲獎，以音樂類型區分，並由各地音樂人組成評審團，選出當中的年度歌曲大獎，MC張天賦憑《小心地滑》一曲捧走兩大歌曲獎。而Anson Lo及姜濤就冧莊「年度男歌手」金獎及銀獎。歌曲獎分為流行、搖滾、節奏藍調及另類4大種類，然而並無Hip-hop、跳唱、情歌及合唱等大受樂迷歡迎的歌曲獎項。當谷德昭首先出場時，他表示今次CHILL CLUB頒獎禮改革，業界及觀眾未必一下子接受，機制未必完美，但突破幾十年悶局，目的鼓勵不同類型音樂。盧瀚霆（Anson Lo）演唱的《永順街39號》成為「年度流行歌曲」、Dear Jane的《到底發生過什麼事》獲「年度搖滾歌曲」、馮允謙《報復式浪漫》獲「年度節奏藍調歌曲」；而MC張天賦的《小心地滑》獲「年度另類歌曲」。大會另外增設大獎「Genre of The Year」，由來自各地的歌手及音樂人擔任評審，細聽4首得獎歌曲後，選出其中1首，結果由《小心地滑》脫穎而出，MC憑一曲捧走兩大歌曲獎。COLLAR七缺一領獎至於歌手獎項則百分百由網民投票，分為金、銀、銅獎。男團MIRROR眾望所歸奪「年度組合」金獎、ERROR及COLLAR分膺銀、銅獎。Anson Lo及姜濤同樣冧莊「年度男歌手」金獎及銀獎，陳卓賢（Ian）連奪「年度男歌手」銅獎及「年度唱作歌手」銀獎，MIRROR成員全晚共捧走7個獎。至於「年度女歌手」金獎得主鄭欣宜繼不適缺席「十大中文金曲」頒獎禮後，昨晚仍抱恙缺席。而女歌手銀獎就由陳蕾奪得、銅獎得主是Serrini。MIRROR成員李駿傑（Jeremy）大熱贏「年度新人男歌手」金獎、ERROR保錡奪銀獎、P1X3L吳啟洋（Phoebus）就獲銅獎。至於「年度新人女歌手」金、銀、銅分別由COLLAR、雲浩影及Kayan9896奪得。COLLAR成員So Ching未見現身，所以只得7位成員上台領獎。駱振偉赴英親交獎予Wyman幕後獎項方面，今年有多首作品入圍的填詞人黃偉文（Wyman）獲駱振偉親自將「年度填詞人」獎項送到英國倫敦給他，誠意十足。黃偉文接過獎座後，感觸指自己當年讀社工，耿耿於懷享受社會資源但沒從事過幫助人的事業，但最近遇到有途人跟他講受到他寫的歌詞幫助，只要廣東歌需要他，他都會繼續拿起筆繼續寫歌。「年度作曲人」由徐浩獲得，Ariel Lai、黃兆銘就獲頒「年度編曲人」、「年度監製」就由T-Ma及王雙駿奪得。