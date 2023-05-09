■威廉王儲拿國旗跟女兒夏洛特公主開玩笑。

英皇查理斯三世加冕禮上周六已盛大舉行，加冕禮演唱會前晚在溫莎堡上演，有2萬民眾參與。美國天后Katy Perry、殿堂級歌手Lionel Richie、華裔鋼琴家郎朗、歌手Nicole Scherzinger、英國男子組合Take That、意大利失明男高音Andrea Bocelli、威爾斯男低音Bryn Terfel等有份演出。湯告魯斯、「占士邦」皮雅斯布士南、Winnie The Pool則拍片道賀。Katy穿上金色巨型晚裝，唱出多首大熱作品，唱到《Roar》時，有無人機在空中砌出獅子頭，無人機又砌出兔仔、花、鯨魚等圖案，網民大讚放煙花更吸引。Lionel唱經典作品《All Night Long》，之後威廉王儲上台致辭向英皇查理斯三世致敬，不忘拿Lionel的歌詞指父親「Won't go all night long」（不能持續一整晚）來搞笑。