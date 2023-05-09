秋生現忙於籌備舞台劇演出，自認年紀大記不到劇本，惟有日日記，並以不同記憶法去記對白，笑言記到要看中醫，接受針灸和拔罐。前陣子心跳「亂晒大龍」，針灸後即沒事。
此外，秋生將於7月書展出書，推出回憶錄，關於兒時百厭事和入行故事等。有沒有秘史？他說沒有，並透露8月亦會舉辦回顧展，展出多年來演出相片，葛民輝會負責設計方面。
新冠病毒已成風土病，負面影響揮之不去。美國默沙東藥廠發表新冠影響的報告，假設現時情況大致維持，估算疫情會為本港帶來每年約416億港元的經濟損失，相當於本港1.4%的年度本地生產總值（GDP）。有本港檢...
2023-05-09
美國防務產業業界表示，願參與台灣防務自主計劃，以提升台灣威懾力。在北京，外交部批評美方正把台灣變成「火藥桶」，強調中方將堅定捍衛自身主權和安全。同時，正在華盛頓訪問的菲律賓總統小馬可斯表明，菲方同意美...
2023-05-06
人工智能（AI）發展迅速，中國語音智能公司科大訊飛亦正式對外發佈「訊飛星火認知大模型」，公司董事長劉慶峰(見圖)介紹，它具備多任務長文本生成、多層次跨語種語言理解能力，在中文領域已超越ChatGPT，...
2023-05-09
華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第1A期，昨日命名為瑜一．天海，華懋銷售總監封海倫表示，項目昨日上載樓書，日內將展示示範單位，料最快周內開價，最快下周進行發售，定價將參考IB期及IC期，將按景...
2023-05-09
外匯基金受惠債股匯投資表現好轉，首季錄得979億元投資收入，按年扭虧為盈；相比去年外匯基金錄得投資虧損2054億，今年首季所賺已收復去年近半虧損。金管局總裁余偉文展望餘下季度投資前景時坦言，「真係睇唔...
2023-05-09
皇家馬德里今晚歐聯4強首回合將會主場硬撼曼城，重演上屆同階段相同戲碼。前者鋒將洛迪高高斯是上季淘汰藍月的功臣，恰巧此子最近狀態大勇，有望領軍擊退歐聯客場演出打折扣的曼城先拔頭籌，主勝去馬。兩軍在上季歐...
2023-05-09
一代笑匠吳耀漢上月病逝，享年83歲，家屬昨日在世界殯儀館設靈，今早進行大殮儀式，下午於九龍塘聖公會基督堂舉行告別式。長子吳嘉龍一早到場打點，其間神情哀傷。靈堂內放滿藝人好友花圈，家人的花圈放在吳耀漢遺...
2023-05-09
大陸電視台來訪問，說到香港報紙的副刊和專欄文化。我便想起查先生曾經為副刊定下的原則。查先生主理報社的時候，親自給各個部門制訂編輯方針，其中給副刊訂的原則是「五字真言」：短、趣、近、物、圖。「短」是文字...
2023-05-09
第十場三班一○○○米。今季528場次三班此程，今次參戰馬「日日型」、「怡心聲」、「精彩勇士」等均有列陣，最後賽果由四升三班的「萬里飛至」和「不可擋」串Q，令人對現役三班此程的舊馬失去信心，所以今場隔晚...
2023-05-07