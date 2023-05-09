黃秋生自嘲年紀大 要靠針灸拔罐記對白

黃秋生、趙學而、徐天佑、湯駿業等昨日出席日本食店開幕，愛吃的秋生自言血壓高少食牛和澱粉質，笑言食魚生就最好。另外，問是否香港台灣兩邊走？他直言在香港沒走過，很多人誤以為他去了台灣，之前留在台灣工作而已。

秋生現忙於籌備舞台劇演出，自認年紀大記不到劇本，惟有日日記，並以不同記憶法去記對白，笑言記到要看中醫，接受針灸和拔罐。前陣子心跳「亂晒大龍」，針灸後即沒事。



此外，秋生將於7月書展出書，推出回憶錄，關於兒時百厭事和入行故事等。有沒有秘史？他說沒有，並透露8月亦會舉辦回顧展，展出多年來演出相片，葛民輝會負責設計方面。