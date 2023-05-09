吳耀漢設靈 「五福星」拍檔送最後一程 吳嘉龍透露爸爸曾自尋短見

■吳耀漢的靈堂佈置簡約，家人送的花圈放在正中。

■靈堂上擺放電視機，播放《五福星》系列電影。

■吳嘉龍與家人在靈堂內打點喪禮細節。

■突然有影迷殺出，拿着《五福星》的電影VCD要求洪金寶簽名。

■洪金寶撐住柺杖，到靈堂致意。

■姜大衛與李琳琳送吳耀漢最後一程。

■「五福星」拍檔岑建勳與前妻劉天蘭，到場致祭。

一代笑匠吳耀漢上月病逝，享年83歲，家屬昨日在世界殯儀館設靈，今早進行大殮儀式，下午於九龍塘聖公會基督堂舉行告別式。長子吳嘉龍一早到場打點，其間神情哀傷。靈堂內放滿藝人好友花圈，家人的花圈放在吳耀漢遺照前，吳嘉龍致送的花圈寫上「休息吓」，對生前受盡病魔折磨的爸爸送上最後安慰，吳嘉龍前晚更在IG透露，在病榻上的吳耀漢曾試過尋死！吳耀漢的靈堂佈置簡潔，橫匾寫上「與爾仝笑」，靈堂內放置了一部電視，不停播放吳耀漢電影作品《五福星》系列，懷念一代笑匠。多位圈中人送上花圈悼念，包括張學友、林家棟、吳彥祖、盧冠廷和太太唐書琛、岑建勳及女兒等。他的「五福星」拍檔洪金寶、岑建勳都有到靈堂送吳最後一程，而周梁淑怡、姜大衛、李琳琳、劉天蘭等亦有到場向亡友致祭。洪金寶下車後突有粉絲拿着兩張「五福星」系列影碟給他簽名。吳嘉龍望爸爸到更好地方吳嘉龍在喪禮前於IG貼出和爸爸的合照，並以英文分享父子過去的對話。吳嘉龍透露上月某早上，他去到爸爸牀邊叫醒他吃早餐時，爸爸跟他說試過尋死，但並不成功，吳嘉龍聞言便叫爸爸嘗試做他擅長的事，例如活着，兩父子相視而笑。吳嘉龍又留言：「我們都知道，生命中所有事，包括歡笑、悲傷、幸福或恐懼，當我們回首時，有時會帶着遺憾、喜悅。記住，這也將過去。」昨日吳嘉龍接受訪問時，每次提到與爸爸的相處時便眼紅紅，最後談及爸爸的難忘笑話，他指爸爸有些笑話，令他很難意會到，他笑言：「爸爸是個有趣的人，希望他在更好的地方，他帶給香港很多開心的回憶，我和家人也會記着他這一面。」之後吳嘉龍忍不住哭了出來。至於爸爸的遺願，是叫他照顧好家姐和妹妹。疫情令吳耀漢承受很大壓力提到他前晚於社交網帖文透露吳耀漢尋死一事，吳嘉龍表示每日要洗腎4次的爸爸，早前曾一度忍受不了病魔折磨而試圖尋死；他說：「過去兩、三年受疫情影響，爸爸見不到朋友，去不到鍾意的餐廳，令他很大壓力，其實疫情影響的不只他，很多老人家受到影響。」洪金寶晚上步出靈堂時受訪說，看到吳耀漢生前片段有更大感受，二人合作有很多開心時刻。問到以前會否互相整蠱，洪金寶指整蠱都是視覺上好笑，不會肉痛，但也會看是誰，若是成龍就會「錐」入些不怕流血，吳耀漢是文人則只會講笑。