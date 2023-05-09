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吳耀漢設靈 「五福星」拍檔送最後一程 吳嘉龍透露爸爸曾自尋短見

2023-05-09 列印
■吳嘉龍接受訪問期間，一度忍不住喊。
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        一代笑匠吳耀漢上月病逝，享年83歲，家屬昨日在世界殯儀館設靈，今早進行大殮儀式，下午於九龍塘聖公會基督堂舉行告別式。長子吳嘉龍一早到場打點，其間神情哀傷。靈堂內放滿藝人好友花圈，家人的花圈放在吳耀漢遺照前，吳嘉龍致送的花圈寫上「休息吓」，對生前受盡病魔折磨的爸爸送上最後安慰，吳嘉龍前晚更在IG透露，在病榻上的吳耀漢曾試過尋死！
        吳耀漢的靈堂佈置簡潔，橫匾寫上「與爾仝笑」，靈堂內放置了一部電視，不停播放吳耀漢電影作品《五福星》系列，懷念一代笑匠。多位圈中人送上花圈悼念，包括張學友、林家棟、吳彥祖、盧冠廷和太太唐書琛、岑建勳及女兒等。他的「五福星」拍檔洪金寶、岑建勳都有到靈堂送吳最後一程，而周梁淑怡、姜大衛、李琳琳、劉天蘭等亦有到場向亡友致祭。洪金寶下車後突有粉絲拿着兩張「五福星」系列影碟給他簽名。
吳嘉龍望爸爸到更好地方
吳嘉龍在喪禮前於IG貼出和爸爸的合照，並以英文分享父子過去的對話。吳嘉龍透露上月某早上，他去到爸爸牀邊叫醒他吃早餐時，爸爸跟他說試過尋死，但並不成功，吳嘉龍聞言便叫爸爸嘗試做他擅長的事，例如活着，兩父子相視而笑。吳嘉龍又留言：「我們都知道，生命中所有事，包括歡笑、悲傷、幸福或恐懼，當我們回首時，有時會帶着遺憾、喜悅。記住，這也將過去。」

昨日吳嘉龍接受訪問時，每次提到與爸爸的相處時便眼紅紅，最後談及爸爸的難忘笑話，他指爸爸有些笑話，令他很難意會到，他笑言：「爸爸是個有趣的人，希望他在更好的地方，他帶給香港很多開心的回憶，我和家人也會記着他這一面。」之後吳嘉龍忍不住哭了出來。至於爸爸的遺願，是叫他照顧好家姐和妹妹。
疫情令吳耀漢承受很大壓力

提到他前晚於社交網帖文透露吳耀漢尋死一事，吳嘉龍表示每日要洗腎4次的爸爸，早前曾一度忍受不了病魔折磨而試圖尋死；他說：「過去兩、三年受疫情影響，爸爸見不到朋友，去不到鍾意的餐廳，令他很大壓力，其實疫情影響的不只他，很多老人家受到影響。」

洪金寶晚上步出靈堂時受訪說，看到吳耀漢生前片段有更大感受，二人合作有很多開心時刻。問到以前會否互相整蠱，洪金寶指整蠱都是視覺上好笑，不會肉痛，但也會看是誰，若是成龍就會「錐」入些不怕流血，吳耀漢是文人則只會講笑。■吳耀漢的靈堂佈置簡約，家人送的花圈放在正中。
■吳耀漢的靈堂佈置簡約，家人送的花圈放在正中。
■靈堂上擺放電視機，播放《五福星》系列電影。
■靈堂上擺放電視機，播放《五福星》系列電影。
■吳嘉龍與家人在靈堂內打點喪禮細節。
■吳嘉龍與家人在靈堂內打點喪禮細節。
■突然有影迷殺出，拿着《五福星》的電影VCD要求洪金寶簽名。
■突然有影迷殺出，拿着《五福星》的電影VCD要求洪金寶簽名。
■洪金寶撐住柺杖，到靈堂致意。
■洪金寶撐住柺杖，到靈堂致意。
■姜大衛與李琳琳送吳耀漢最後一程。
■姜大衛與李琳琳送吳耀漢最後一程。
■「五福星」拍檔岑建勳與前妻劉天蘭，到場致祭。
■「五福星」拍檔岑建勳與前妻劉天蘭，到場致祭。
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