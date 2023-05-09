鄭則士因糖尿病要多開工賺醫藥費

■蕭正楠與傅嘉莉在劇中演舊情人。

鄭則士、蕭正楠及傅嘉莉等為新劇《神耆小子》試造型，鄭則士說有4、5年沒有為TVB拍劇，上一部劇是《街坊財爺》，今次被好演員配搭及題材打動，蕭正楠及樊亦敏未合作過，笑言要向後輩學習。有指因為糖尿病而減產，鄭則士笑言糖尿病反而要多產，要賺多些錢醫病。至於身體狀況，他稱身體不好便不可以拍劇，糖尿病已經多年，目前每日食1粒藥，他會配合拍劇流程，不會要求不拍夜戲。亞視行政總裁徐小明透露有財團接洽想重拍經典劇，《肥貓正傳》是其中一部，問他會否考慮？鄭則士稱不會諗假設性問題，若重拍自己年紀都老，要搵新「肥貓」。傅嘉莉劇中與鄭則士演父女角色，她直言有壓力，本身好鍾意看鄭則士的戲，期待有火花。