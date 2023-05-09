港姐全球招募展開 馮盈盈上台講感受眼濕濕

■今屆港姐以「Hello Miss Hong Kong」為主題。

《2023香港小姐競選》全球招募展開，大會以「Hello Miss Hong Kong」為主題，即日起接受17至27歲合資格佳麗報名，昨日在電視城舉行記者會，高層樂易玲及何小慧率領馮盈盈、陳曉華、謝嘉怡、宋宛穎及林鈺洧等主持啟動儀式。馮盈盈在台上分享感受時感觸眼濕濕，事後她說時間過得好快，她已成為全場最資深的大師姐，多年來的經歷令她成長，最近重返校園讀書想法也不同，希望展示不同的一面。說到TVB的年報，盈盈由去年排首頁跌至第4頁，她稱藝員位置每年有變，過去1年她沒有作品，首頁位置給有作品的同事是理所當然。