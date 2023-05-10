Taylor Swift冒雨開騷 歌迷淋雨不適嘔吐暈倒

■Matty連續3日都有現身Taylor的演唱會。

美國天后Taylor Swift周日在納什維爾舉行巡唱，但遇上暴雨及雷暴，戶外演唱會被迫延遲兩小時才開始，fans早於下午5時多到達，但大雨令他們被迫在一處有蓋的地方躲雨4小時，不少fans都因此病倒，有人不適嘔吐、暈倒，亦有人出現驚恐症狀。目擊者指：「Fans被擠擁在一起時變得焦躁不安，保安人員不斷地試圖將他們從人群中分開。」直至晚上9時半演唱會終於開始，Taylor落力在大雨中彈結他、鋼琴，自彈自唱多首大熱作品。此外，Taylor近日被傳跟英國樂隊主音Matty Healy熱戀，上周五Matty被拍到現身Taylor在納什維爾的演唱會，之後凌晨12時半，2人終被傳媒影到同框照，一同坐車回到女方的豪宅。