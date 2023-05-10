此外，Taylor近日被傳跟英國樂隊主音Matty Healy熱戀，上周五Matty被拍到現身Taylor在納什維爾的演唱會，之後凌晨12時半，2人終被傳媒影到同框照，一同坐車回到女方的豪宅。
Taylor Swift冒雨開騷 歌迷淋雨不適嘔吐暈倒
此外，Taylor近日被傳跟英國樂隊主音Matty Healy熱戀，上周五Matty被拍到現身Taylor在納什維爾的演唱會，之後凌晨12時半，2人終被傳媒影到同框照，一同坐車回到女方的豪宅。
延續疫下醫管局計劃 大灣區睇病港人獲資助
港府疫情期間推出特別支援計劃，資助居於大灣區的合資格香港市民到香港大學深圳醫院覆診，該計劃到昨日完結。為便利港人在內地發展、生活和居住，政府緊接由今日起推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，...
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未來或用於製月球基地建設 嫦娥五號月壤樣本現天然玻璃纖維
月球也有玻璃！中國科學院物理研究所日前表示，通過對嫦娥五號月壤樣本展開的物質科學研究，科研人員在月壤樣本首次發現天然玻璃纖維，可能在未來用於自製建材，支援月球基地的建設。內媒引述中科院物理所副研究員沈...
2023-05-10
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德財長訪華行程 臨時遭中方取消
德國財長林德納原定本周訪華，據報臨時遭中方以行政編排為由取消行程，需改期進行。外界猜測，或與德國教育部長早前訪台有關。林德納原定周三訪華，與財政部長劉昆等人會晤，為下月的中德政府磋商及兩國高層財金官員...
2023-05-10
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瑜一•天海周內開價最少推90伙
由華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋瑜一第IA期瑜一•天海變速推售，項目上載樓書後，昨日首度展示示範單位，料周內開價，首批不少於90伙，最快下周進行首輪銷售。瑜一‧天海昨日首度開放示範單位，包括以1B座...
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長實擬私有英房託 溢價44%作價48億
長實（1113）向在英國上市的房地產投資信託基金Civitas Social Housing提出私有化，每股作價80便士，較周一收市價溢價44.4%，總作價料為4.85億英鎊（約48.11億港元）。C...
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老射手領銜再起烽火 米蘭打吡博和
2005年AC米蘭和國際米蘭在歐聯交手，留下馬達拉斯與雷哥斯達在煙霧瀰漫的球場上並肩而立的經典照片，事隔18年歐聯再次出現米蘭打吡，紅黑軍團今晚4強首回合先掛名主場出戰。主隊教練皮奧利矢言意甲失勢多年...
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《電子靈》擊中都市人沉迷手機死穴 楊天宇收女人裸照求約炮 李靖筠被 邀「送外賣」
由梁碧芝執導、楊天宇、李靖筠、顧定軒主演的奇幻驚慄電影《電子靈》以現代人手機成癮為背景，影響精神健康之餘，人際關係都愈來愈差。不時在社交網着住白襪仔做運動晒肌的楊天宇（Angus），自爆曾收戀物狂DM...
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辛正兒 - 中暑指引難執行 勞資共商防事故｜社論
繼不同部門推出的空氣污染、紫外光、暴雨等指數或警告後，勞工處公佈《預防工作時中暑指引》，提出暑熱警告三級制的工作指引，並按工人從事輕勞動、中等勞動、重勞動和極重勞動，建議相關員工可以休息15至45分鐘...
2023-05-10
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仲達 - 名門望族 泥地可信｜頭號目標
第五場四班一二○○米泥地。「名門望族」為上季的巴西自購馬，來港前在當地雖也曾贏過泥地短途賽，但只是其首捷，反而之後兩勝都是跑草地的千五及千六米，尤其最後一仗獎金較高的表列賽為千六米，所以一直予人是草地...
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