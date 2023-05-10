赴韓出席品牌活動 AL將與Jennie@BP同場

■Anson Lo親手接過粉絲送的禮物。

剛在《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》冧莊「年度男歌手」金獎的盧瀚霆（Anson Lo），昨日早上7時45分現身機場，出發到韓國首爾出席品牌活動，據知同場還會有AL的偶像BLACKPINK的Jennie。雖然AL行特別通道，但亦有大批「神徒」在場守候，他除了向粉絲揮手外，並親手接過禮物。現場神徒甫見偶像即瘋狂尖叫，記者追問他會否見到Jennie時，他微笑表示：「唔知！」其後在保安護送下過關，接受安檢。接近中午2時，AL飛抵韓國，甫出閘即有神徒送上鮮花，當記者問到明天活動同場有BLACKPINK的Jennie時，AL即表示：「我唔肯定做唔做到，所以唔可以make到promise住。」