《電子靈》擊中都市人沉迷手機死穴 楊天宇收女人裸照求約炮 李靖筠被 邀「送外賣」

6塊腹肌■Angus着白襪晒肌做運動，吸引戀物狂搭訕。

阿婆泳衣■Gladys冇上載性感相到社交網，就算po泳衣相都只係阿婆泳衣款。

入型入格■導演梁碧芝形容Zeno有個慘樣，做隱青入型入格。

跳拍喊戲■片中Gladys要挑戰唔連貫拍喊戲，好彩有前輩龔慈恩帶佢入戲。

似足隱青■Zeno演沉迷打機嘅隱青，幾似吖。

驚嚇反應■Gladys為表現出真實的驚嚇反應，副導演要諗計嚇她。

變得隔膜■電影探討疫情下個個戴住口罩睇手機，人與人之間好有隔膜。

就業機會■疫情下，英皇電影與天下一合作開拍《電子靈》，從而提供業界就業機會。

大隻型男■Angus有份主演網劇《PTU機動部隊》，在戲中瘋狂騷肌。

由梁碧芝執導、楊天宇、李靖筠、顧定軒主演的奇幻驚慄電影《電子靈》以現代人手機成癮為背景，影響精神健康之餘，人際關係都愈來愈差。不時在社交網着住白襪仔做運動晒肌的楊天宇（Angus），自爆曾收戀物狂DM求售着過的物品；而李靖筠（Gladys）亦試過收訊息邀到台灣「送外賣」；而顧定軒（Zeno）為接收真實資訊，曾unfollow FB一啲朋友。 採訪：方騫平 攝影：朱偉彥髮型、化妝、服裝：Cooney Lai@hairby_cooney、Kineks Ho@ki.neks ho、sandroparis、purplepr（李靖筠）；Karol Ng@myos.hair、mikowongms、harveynicholsmen（楊天宇）；wing@theattichongkong、K、Armani Exchange（顧定軒） 場地：keeprollin_studio本周四上映的電影《電子靈》獲香港電影發展基金支持，導演梁碧芝只有500萬budget製作，做CG都要睇餸食飯。Zeno在戲中曾於中學階段遭同學欺凌，長大後變手機成癮的隱青，所以冇乜對白，Zeno稱用肢體語言去表達情感好好玩，而造型上亦幫到佢入戲。梁碧芝認為隱青會不顧身勢，所以設定Zeno要爛面及有眼屎，成日匿喺暗黑房間。玩社交平台唔會沉迷不過，現實生活中的Zeno着重交流，「好幾年前我甚至試過脫離social media，唔想每日睇每個po都loop、like及share，最重要網絡世界唔能夠定義啲嘢係咪真實，呢班係咪朋友？我覺得同人交談、了解才叫做交流，但o依家連講個電話都有難度啦！所以嗰時想清空一下自己，一度unfollow FB一啲人，唔想接收過多嘅資訊。」對於unfollow朋友，雖然對方唔會知，但Zeno都有一啲感受，他大笑說：「只係想試吓，又唔係想表達唔開心，o依家恢復正常，但心態上唔同咗，保持正常社交唔會沉迷。」收過超爆DM被撩約炮28歲高大靚仔的Angus經常在社交網上載晒肌相，吸引大量「有心人」畀like及留言，他坦言收過好爆嘅訊息：「試過有人DM我，問我『着過嘅白襪賣幾多錢？』」在旁Gladys加嘴：「開1萬蚊1對，掂啦！」Angus耍晒手更答得認真：「我唔賣，容乜易落我飛天降呀！」另外，他又試過被撩「約炮」：「有女子send裸體相畀我，話不如交換電話，然後約出嚟，我梗唔回應啦，哈！可能出嚟係男人。其實o依家我經已少咗po除衫晒肌相。」叮囑禮物要自己爭取至於Gladys亦試過幾年前被人DM邀她去台灣，「佢問我去唔去台灣『陪人』？銀碼畀幾多已唔記得，唯一記得最好笑一句留言係『禮物自己爭取！』咁係咪要爭取名牌包包呀？雖然我冇覆，但睇完笑咗好耐，可能佢鍾意骨感型，其實我冇po過性感相，最多着阿婆泳衣。」另外，Angus又稱o依家個個出po都P圖，如同慢性毒藥：「咁樣大家只係陶醉喺網上世界，愈嚟愈唔敢出嚟見人，長遠會令自尊心低、缺乏安全感，所以我盡量係執吓色就算。」Gladys就話潮流興返原圖直出，所以佢冇乜P圖。