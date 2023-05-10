吳嘉龍強忍淚水送別吳耀漢

■吳嘉龍凝望父親遺照，眼泛淚光。

影星吳耀漢上月病逝，享年83歲。前晚在世界殯儀館設靈 ，昨晨進行大殮儀式後，下午2時於九龍塘聖公會基督堂舉行告別儀式，讓親友作最後送別。教堂門外擺放吳耀漢的肖像油畫，簽到冊旁邊亦放了吳耀漢的家庭照。大約2時45分，吳耀漢兒子吳嘉龍捧着父親的遺照，伴隨靈柩步出教堂。吳嘉龍神情哀傷，強忍淚水送亡父最後一程，他看着靈柩移上靈車，然後他捧着遺照登上靈車，在車內他凝望遺照眼泛淚光，流露不捨之情。