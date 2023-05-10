胡定欣疫情閉關學唱歌終有收穫

■陳曉東正籌備廣東新歌。

胡定欣、陳曉東前晚出席慈善晚宴獻唱，定欣表示過去3年疫情，都有跟老師學唱歌，笑言交了幾年學費，現時社會復常就學以致用，加上開關後工作量增加，漸見曙光。陳曉東最近回港籌備廣東新歌，和太太、女兒分隔兩地，太太留內地照顧要返學的女兒，雖然他曾考慮多留港，但生活上要重新安排，所以要好好計劃。母親節將至，阿東笑言會識做，除母親及外母，還會為兩個女兒準備好禮物送給太太。不過到父親節他卻不會收多份禮物，但他笑言收到女兒寫的卡都好冧。