決心離開TVB 等足20年終圓歌手夢 張名雅晒命 獲老公贊助6位數出歌

■2013年，Carat參加《星夢傳奇》因太緊張失準而落淚。

■Carat入行後，主力做主持，間中拍《鬼同你OT》等劇集。

■2012年，Carat獲港姐冠軍、國際親善小姐、航空大使獎及現場最受歡迎佳麗獎。

■Carat希望《你愉快嗎》能鼓勵到人放棄枷鎖，努力追夢。

■Carat在2016年下嫁Joe後，先後誕下6歲Mario和4歲Milo2個得意囝囝。

■Carat希望成為有影響力的歌手，歌曲能令歌迷有共鳴。

張名雅（Carat）早前推出首支個人單曲《你愉快嗎》，自小有個歌手夢的她，15歲在加拿大讀書時已學唱歌，參加過10多個歌唱比賽，但最終無心插柳靠四料港姐冠軍入行。去年，跟TVB約滿後，一直將夢想放在心底的她，決定自資6位數做獨立歌手，更得到律師老公力撐追夢。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥服裝：Alice and Olivia 場地：Studio Meta在溫哥華讀書的Carat，因生活苦悶而愛上唱歌，15歲開始跟張韶涵同門的著名歌唱老師周玲寶學唱歌，「夢想做歌手，仲幻想過好似陳奕迅同容祖兒咁喺紅館唱歌。」當時老師鼓勵她參加比賽汲取更多經驗，於是她成為歌唱比賽常客，「我參加咗至少10個比賽，都攞過亞軍、季軍同台風獎，仲參加過兩次新秀，有次林奕匡攞咗冠軍。」做歌手唔係玩玩吓後來Carat在溫哥華的電視台工作，同事提議她參加華裔小姐，「同事只係想多啲人參加，我嗰時傻更更去試吓囉，點知畀我得到亞軍。」之後媽咪再提名她參加2012年港姐，結果成為四料冠軍入行，「我太鍾意唱歌，返香港一路跟戴思聰老師囡囡威葳老師學唱歌，港姐後1年仲參加咗《星夢傳奇》，可能有港姐框框綁住，唱《華麗邂逅》太緊張失準，第1集就叮咗。」Carat將歌手夢收埋10年，直到去年約滿TVB成為契機，「再續約都唔會有機會唱到歌，如果唔主動跳出comfort zone，永遠唔會有機會實現夢想。」Carat笑指在練唱《你愉快嗎》過程中，兩個囝囝已認得她的歌聲，而老公蔡錦豪（Joe）除了有讚無彈，更出心出力支持，「佢有話唱得幾好聽，又話MV拍得幾靚。」問到6位數製作費是否由老公找數？她笑言冇分到咁清楚，「我就係佢佢就係我嘅啦！」她又強調今次出歌不是玩票性質，會繼續keep住唱，「我會試吓堅持，打算出多兩、三首同《你愉快嗎》有故事性嘅歌。」