鄭容和高調現身北京遭網友檢舉返韓

■原本鄭容和為新節目《奮鬥！新生一班》擔任明星導師。

韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和日前到北京，17日起連日在微博分享照片，其高調行為卻遭內地網民檢舉。正當外界以為內地鬆綁限韓令，廣電總局昨日親自公佈鄭容和不會參加綜藝節目錄影，「經向愛奇藝了解，平台表示，網傳鄭容和在北京錄製綜藝節目相關訊息並不屬實。該檔節目後續也不會使用鄭容和作為節目嘉賓，我們將繼續加強節目嘉賓管理，把好人員關、內容關。」原本鄭容和是為新節目《奮鬥！新生一班》擔任明星導師，但他高調在微博打卡，又曾被拍到在北京音樂學院錄影，立刻激怒反韓的網民，加上廣電總局出手，鄭容和直接飯碗不保，20日被拍到黯然離開北京返韓。