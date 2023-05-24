陳凱琳為教仔不吃零食

■吳海昕首次挑戰有歌舞場面的舞台劇。

吳海昕惡補演技做舞台劇陳凱琳（Grace）和吳海昕（Sofiee）昨日出席護膚品牌活動，Grace表示做了媽媽更注重保持年輕，加上身教兒子，她不再隨意吃零食，並指老公鄭嘉穎飲食健康，笑她在這階段可以享受，到了他的階段就明白。問到嘉穎比她大幾年，她笑言不記得並讚他很年輕。吳海昕透露稍後首次挑戰演舞台劇，有歌舞場面，最近上不同演技班。Grace坦言較喜歡做主持，直認做戲不算叻，笑言最近跟老公拍片，他在片中指她演技和以前差不多，所以她還是專心做其他事。