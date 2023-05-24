陳凱琳為教仔不吃零食

陳凱琳（Grace）和吳海昕（Sofiee）昨日出席護膚品牌活動，Grace表示做了媽媽更注重保持年輕，加上身教兒子，她不再隨意吃零食，並指老公鄭嘉穎飲食健康，笑她在這階段可以享受，到了他的階段就明白。問到嘉穎比她大幾年，她笑言不記得並讚他很年輕。
吳海昕透露稍後首次挑戰演舞台劇，有歌舞場面，最近上不同演技班。Grace坦言較喜歡做主持，直認做戲不算叻，笑言最近跟老公拍片，他在片中指她演技和以前差不多，所以她還是專心做其他事。
國泰航空又爆醜聞！繼有機師疑在跑道慢駛飛機呃津貼，空中服務員被指歧視內地乘客。一名居港內地人實名舉報國泰空姐歧視非英語乘客，斥其服務態度惡劣，並以錄音作證。國泰前晚和昨午就事件兩度致歉並將涉事空姐停職...
2023-05-24
一張相信是由人工智能（AI）成生，美國國防部五角大樓爆炸的造假照片，周一在網上瘋傳。美股聞訊一度下跌，這可能是AI圖片影響市場的首例，引發各界進一步探討AI恐為人類社會帶來的問題。這張疑為AI生成的照...
2023-05-24
俄羅斯指責烏軍跨入邊境接壤地區別爾哥羅德施襲，導致當地至少8人受傷。烏克蘭否認與事件有關，據情報顯示襲擊是由俄羅斯內部的反抗勢力發動。一個自稱「自由俄羅斯軍團」的組織承認涉事。俄方周一消息透露，距離烏...
2023-05-24
新地貫徹「月月有盤推」策略，旗下大埔白石角University Hill第2B期今日進行第3輪銷售，昨日隨即公佈屯門NOVO LAND 2A期將於24小時內上載樓書，料7日內開價，下月初進行發售。料7...
2023-05-24
人民幣走勢疲弱，加上受A股3大指數拖累，港股顯著受壓。大市先升後跌，午後曾急插逾300點，全日高低波幅406點，最終收跌246點，收報19431點，大市成交金額略減至863億元。生物醫藥股逆市造好，大...
2023-05-24
維拉利爾射手尼高拉斯積遜上半季表現不濟，更幾乎於年初被賣走，只是買家臨門退出才留隊。他留下來突然在季尾爆發，連續5場西甲有份炮製入球，他矢言領軍力爭下季歐聯席位，今晚主場必大炒護級分子卡迪斯，讓球主客...
2023-05-24
韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和日前到北京，17日起連日在微博分享照片，其高調行為卻遭內地網民檢舉。正當外界以為內地鬆綁限韓令，廣電總局昨日親自公佈鄭容和不會參加綜藝節目錄影，「經向愛奇藝了解，平台表示...
2023-05-24
近年樓市一直受壓，主要是受加息陰霾影響，盡管本地加息步伐遠遠不及美國，但隨着息差收窄，近月本地銀行同業拆息持續上升，本地低息環境已經與一、兩年前變得相當不一樣，不過隨着美聯儲主席鮑威爾(Jerome ...
2023-05-24
第二場「天外驚天」配上初來甫到的戴文高，全日除了此駒之外，希斯在其他場次亦供騎「中華英雄」及「勇眼光」，似乎這對澳系騎練組合關係良好。查希斯過往也曾關照新騎師，回顧嘉里初次在港上陣，便憑希廄「團結必勝...
2023-05-24