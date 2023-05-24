搶盡尊尼女兒風頭 Jennie首度現身康城 被指將私會緋聞男友V

■Jennie在紅地氈為粉絲簽名，相當親民。

■Jennie（左一）、Lily-Rose、The Weeknd（右一）為劇集《The Idol》宣傳。

■宋仲基昨日會見韓國傳媒時面腫兼頭髮蓬鬆。

■導演及創作人Sam Levinson（右）為劇集獲5分鐘掌聲，眼泛淚光。

■李善均（中）、朱智勛（右二）主演的《Project Silence》在康城舉行首映。

■《Project Silence》首映後，觀眾站立鼓掌。

■Jennie的緋聞男友BTS成員V亦將現身康城，外界猜測2人可能偷偷約會。

■The Weeknd及Lily-Rose同場在康城影展亮相。

「第76屆康城影展」已舉行超過一半日子，前日有BLACKPINK成員Jennie、加拿大天王The Weeknd、尊尼特普女兒Lily-Rose Depp主演的美劇《The Idol》以非競賽身份舉行首映禮。Jennie的緋聞男友V亦將現身康城，屆時相信2人會再次約會。前日的康城影展繼續星光熠熠，最矚目有韓團BLACKPINK成員Jennie亮相主演美劇《The Idol》首映，亦是首部劇集在康城參展，導演及創作人Sam Levinson、監製Ashley Levinson、主演The Weeknd、Lily-Rose Depp、Troye Sivan等亦有亮相。Jennie於剛過去的周六及周日才在澳門完成巡唱，就即飛到康城，穿上品牌2020年春夏季黑白晚裝的她，以可愛造型示人，獲傳媒大讚美麗和完美。她的緋聞男友BTS成員V因品牌之邀將現身康城，外界猜測2人可能趁空檔偷偷約會，上周他們已被拍到在巴黎拖手行碼頭。宋仲基面腫髮亂跌watt劇集在劇院首播兩集，已出現不少裸露鏡頭，其中Lily-Rose自慰的場面甚具話題性，劇集播畢後獲觀眾站立鼓掌5分鐘，導演Sam眼泛淚光表示為劇集感到驕傲，此劇將於下月4日在HBO首播。此外，韓星李善均、朱智勛、金熙元主演的《Project Silence》亦入圍康城的午夜展映單元，導演金泰昆、監製金容華亦到場出席首映禮，觀眾在電影播畢後站立鼓掌，並盛讚電影娛樂性豐富，是《韓流怪嚇》與《屍殺列車》的結合。正在匈牙利拍攝新片《路基完》的準爸爸宋仲基，主演的新片《禍亂》亦入圍康城影展「一種關注」單元，他與BIBI（金亨瑞）及洪思彬前日已抵當地，宋仲基昨日會見韓國傳媒時面腫腫及頭髮蓬鬆，靚仔樣跌watt。