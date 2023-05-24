碧咸突襲香港任影唔嬲冧粉絲

■親民的碧咸任粉絲拍照，吸引大批市民圍觀。

英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）日前現身澳門，夥拍女星Angelababy（楊穎）一起拍攝廣告，估不到昨日碧咸旋即移師到香港，突襲其合作多時的運動品牌位於金鐘的專門店，即吸引大批市民圍觀拍照，碧咸對鏡頭無任歡迎，親民冧爆粉絲。碧咸在一班工作人員和保安護航下巡舖，相當有排場。當時有不少途人路過，發現碧咸現身眼前，紛紛舉手機捕捉男神本尊的風采。面對大批人潮，碧咸十分識做，全程展現燦爛笑容，讓fans任影唔嬲。據指碧咸於2020年獲邀為澳門一酒店任揭幕嘉賓，但因疫情而取消行程，本周四他將回到澳門，再為酒店參加正式揭幕禮及大型活動。